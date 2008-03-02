آمریکا هیچ نقشی در عقب نشینی ارتش ترکیه از شمال عراق نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله گل" در جمع خبرنگاران و پیش از عزیمت به رومانی گفت: عملیات در عراق بر اساس برنامه از پیش تعیین شده خاتمه یافت و این یک مسئله کاملا تاکتیکی نظامی به شمار می رود.

وی افزود: اجازه دهیم در کمال صداقت بگویم که آمریکایی ها هیچ نقشی در این مسئله نداشته اند.

ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که به حمله به مناطق شمالی عراق پایان داده است.

این درحالی بود که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گذشته بر خاتمه یافتن هرچه سریعتر این عملیات تاکید کرد.

در عملیات ارتش ترکیه علیه حزب "پ.ک.ک" که در مناطق شمالی عراق مخفی شده اند، حدود 250 نفر کشته شدند.

عملیات نظامی ترکیه به شمال عراق در حالی صورت گرفت که مقامهای عراقی آن را بر خلاف قوانین بین المللی و حسن همجواری می دانستند و بر ضرورت حل بحران مرزهای شمال عراق و ترکیه از طریق دیپلماتیک تاکید می کردند.