680 واحد اقامتی در قم پذیرای مسافران نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان، عصر امروز در نخستین جلسه کمیته بازرسی مشترک ادارات استان قم ویژه ایام نوروز 87 افزود: با توجه به حجم عظیم و میلیونی زائران و گردشگران در نوروز 87 و لزوم نظارت و بازرسی بر حسن عملکرد تاسیسات گردشگری مقرر شده ادارات عضو کمیته بازرسی مشترک استان به طور کتبی نمایندگان خود را به سازمان و ستاد تسهیلات نوروزی معرفی کنند.



وی عنوان کرد: با هماهنگی‌های به عمل‌ آمده با اداره کل تعزیرات حکومتی‌، گشتهای نظارتی مشترک با حضور اعضاء کمیته بازرسی ستاد تسهیلات نوروزی و نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود.



متقیان افزود: تعداد 13 هتل، 13 هتل آپارتمان، 35 مهمانپذیر، 13 منزل شخصی ‌دارای مجوز،‌ حدود 500 منزل شناسایی شده و 107 واحد و مجتمع بین راهی در ایام عید نوروز 87 پذیرای گردشگران و زائران در استان قم خواهند بود.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم تصریح کرد: نرخنامه‌ها،‌ قوانین و تذکرات لازم به تمامی تاسیسات گردشگری و واحدهای تحت پوشش سازمان ابلاغ خواهد شده و کلیه تاسیسات باید نرخنامه ‌ها را در معرض دید مراجعان خود قرار دهند.



وی تاکید کرد: در صورت وجود گزارشی مبنی بر تخلف با واحدهای متخلف برخورد شدید قانونی صورت خواهد گرفت.