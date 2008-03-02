  1. استانها
680 واحد اقامتی در قم پذیرای مسافران نوروزی هستند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: در ایام نوروز، 680 واحد اقامتی اعم از هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، منازل شخصی شناسایی شده و ... پذیرای زائران و مسافران خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان، عصر امروز در نخستین جلسه کمیته بازرسی مشترک ادارات استان قم ویژه ایام نوروز 87  افزود: با توجه به حجم عظیم و میلیونی زائران و گردشگران در نوروز 87 و لزوم نظارت و بازرسی بر حسن عملکرد تاسیسات گردشگری مقرر شده ادارات عضو کمیته بازرسی مشترک استان به طور کتبی نمایندگان خود را به سازمان و ستاد تسهیلات نوروزی معرفی کنند.

وی عنوان کرد: با هماهنگی‌های به عمل‌ آمده با اداره کل تعزیرات حکومتی‌، گشتهای نظارتی مشترک با حضور اعضاء کمیته بازرسی ستاد تسهیلات نوروزی و نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود.

متقیان افزود: تعداد 13 هتل، 13 هتل آپارتمان، 35 مهمانپذیر، 13 منزل شخصی ‌دارای مجوز،‌ حدود 500 منزل شناسایی شده و 107 واحد و مجتمع بین راهی در ایام عید نوروز 87 پذیرای گردشگران و زائران در استان قم خواهند بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم تصریح کرد: نرخنامه‌ها،‌ قوانین و تذکرات لازم به تمامی تاسیسات گردشگری و واحدهای تحت پوشش سازمان ابلاغ خواهد شده و کلیه تاسیسات باید نرخنامه ‌ها را در معرض دید مراجعان خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: در صورت وجود گزارشی مبنی بر تخلف با واحدهای متخلف برخورد شدید قانونی صورت خواهد گرفت.

