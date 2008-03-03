به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس اداره برنامه ‌ریزی و بودجه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان قم، شب گذشته در جمع خبرنگاران، هدف از تشکیل این ستاد را کنترل و نظارت در امر جابجایی مسافران، برنامه‌ ریزی و هماهنگی امور حمل و نقل در ایام تعطیلات نوروز، پیگیری انتقادات و شکایات مسافران و ... عنوان کرد و گفت: این ستاد با عضویت پرسنل سازمان به مدت 20 روز از 25 اسفند تا 16 فروردین فعالیت خواهد کرد.



حمید سالاری از جمله اقدامات جهت اجرای این طرح را برگزاری جلساتی با انجمن صنفی حمل و نقل مسافر و مدیران شرکتهای مسافربری عنوان کرد.



وی عنوان کرد: از جمله تصمیمات اتخاد شده در این جلسات افزایش و تقویت ناوگان در مسیرهای پر ازدحام، حضور مدیران شرکتها در محل انجمن در ایام تعطیلات نوروزی جهت پاسخگویی به مراجعین و تاکید به رانندگان و مالکین خودروها جهت تجهیز نمودن ناوگان به وسایل ایمنی، ممنوعیت برقراری سرویسهای دربستی در طول ایام نوروز، هماهنگی انجمن صنفی در خصوص سرویسهای اتباع خارجی و ... بوده است.