بوبکا رئیس کمیسیون هماهنگی بازیهای المپیک تابستانی جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نخستین مسئولیت ورزشی و بین المللی بوبکا 44 ساله است که از سوی کمیته بین المللی المپیک به این قهرمان افسانه ای اوکراین اعطا می شود .

اولین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان با هدف پشتوانه سازی وشناسایی استعدادهای ورزشی جهان سال 2010 به میزبانی سنگاپور برگزارخواهد شد .

کمیسیون هماهنگی بازیهای المپیک جوانان از 8 عضو بین المللی تشکیل شده است که سرگئی بوبکا دارنده رکورد جهانی 14/6 رشته پرش با نیزه و فرانک فردریک به عنوان نماینده ورزشکاران در این کمیسیون حضور دارند .