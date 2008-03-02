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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۱۰

بوبکا رئیس کمیسیون هماهنگی بازیهای المپیک تابستانی جوانان شد

بوبکا رئیس کمیسیون هماهنگی بازیهای المپیک تابستانی جوانان شد

از سوی کمیته بین المللی المپیک سرگئی بوبکا قهرمان افسانه ای پرش با نیزه اکراین به ریاست کمیسیون هماهنگی نخستین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نخستین مسئولیت ورزشی و بین المللی بوبکا 44 ساله است که از سوی کمیته بین المللی المپیک به این قهرمان افسانه ای اوکراین اعطا می شود .  

اولین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان با هدف پشتوانه سازی وشناسایی استعدادهای ورزشی جهان سال 2010 به میزبانی سنگاپور برگزارخواهد شد . 

کمیسیون هماهنگی بازیهای المپیک جوانان از 8 عضو بین المللی تشکیل شده است که سرگئی بوبکا دارنده رکورد جهانی 14/6 رشته پرش با نیزه و فرانک فردریک به عنوان نماینده ورزشکاران در این کمیسیون حضور دارند .

کد مطلب 648655

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