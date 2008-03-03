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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و پیگیری مسابقات واترپلو انتخابی المپیک پکن از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با سوم مارس سال 2008 میلادی.

- تیم واترپلوی کشورمان امروز دومین دیدار خود در رقابت های انتخابی المپیک را مقابل کانادا برگزار می کند . این مسابقات در شهر "اورادا" رومانی در حالی پیگیری است.

- دیدارهای نخست از مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز به شرح زیربرگزار می شود:
* مهرام تهران - صباباتری تهران، ساعت 18، تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی
* کاوه تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی 

- اردوی تیم ملی کانوپلو کشورمان در دو بخش مردان و زنان برای حضور در مسابقات جهانی کانادا از امروز در دریاچه آزادی برپا می شود. 

- دومین روز از سومین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری تفتان امروز پیگیری می شود.

کد مطلب 648656

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