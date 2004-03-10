كناره گيري " نوام مورو " ازپروژه " حلقه 2 "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان به دليل اختلافاتي كه با مديران شركت فيلمسازي دريم وركزداشت ازساخت فيلم هراس انگيز" حلقه 2 " كناره گيري كرد.اين درشرايطي است كه " مورو" مدت زمان پنج ماه براي ارتقاي اين پروژه فعاليت كرد.

" والترپاركز" رييس شركت فيلمسازي " دريم وركز" دليل اين امررا عدم تفاهم وتفاوت سليقه هاي اين كارگردان ومديران شركت فيلمسازي دريم وركز عنوان كرد.

هنوزمشخص نيست كناره گيري "مورو" ازاين پروژه چه تاثيري را برحضور" نوامي واتز" درنقش محوري اين فيلم برجاي مي گذارد.

قسمت نخست فيلم" حلقه" كه نام " گورووربينسكي " را درمقام كارگردان داشت درسال 2002 روانه سالنهاي سينما شد و128 ميليون دلاردرگيشه فروش، بدست آورد.