شکست برابر پاس هشدار بزرگی برای ما بود / امیدوارم دایی در صحنه ملی هم موفق باشد

محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست این تیم برابر پاس همدان، افزود: ما در این دیدار دو نیمه متفاوت را از خود به نمایش گذاشتیم و تنها درنیمه دوم سپاهان بودیم. ضمن اینکه بازی را بد شروع کردیم و مقابل بازیکنان حریف که در اوج انگیزه بودند روی غافلگیری و اشتباهات فردی خیلی زود دروازه ما باز شد.

وی ادامه داد: در دقیقه 4 داور از خطای محرز بازیکن حریف روی بازیکن ما در داخل محوطه جریمه به راحتی گذشت، اتفاقی که می توانست روند بازی را عوض کند. البته اشتباهات مکرر داور دلیلی بر این نیست که برابر حریف شکست بخوریم.

ساکت با اشاره به این موضوع که پزشکان باشگاه در تلاشند مصدومیت نویدکیا را تا دیدارهای حساس لیگ قهرمانان آسیا برطرف کنند، در مورد آینده تیمش تصریح کرد: به موفقیت سپاهان در لیگ بسیار امیدواریم. در حال حاضر سه تیم سپاهان، پرسپولیس و صباباتری برای قهرمانی در لیگ شانس دارند ولی هیچ کس و هیچ تیمی نمی تواند بگوید قهرمان مطلق و بلامنازع لیگ خواهد بود.

وی در مورد تاثیرات این شکست در آینده تیمش اظهار داشت: این شکست ها برای تیم بزرگی مانند سپاهان هشدار و نهیب است تا بازیکنان به خود آمده و دیگر هیچ تیم و هیچ دیداری را ساده نگیرند و با تمرکز کامل و برای پیروزی در هر دیداری به میدان بروند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان در مورد انتخاب دایی به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: به ایشان باید تبریک بگویم و امیدوارم اسطوره فوتبال ایران مانند تمام صحنه های فوتبال، در این کسوت جدید هم موفق باشد. وی مردی است که در عرصه بین المللی افتخاراتی تاریخی را برای ایران کسب کرده و باید با حمایت صادقانه دایی را در موفقیت در این صحنه ورزشی هم یاری کنیم.