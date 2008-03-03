شهرک صنایع دستی در شیراز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا بذرگر، شب گذشته در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع دستی استان فارس اظهار داشت: دانشگاه شیراز متولی و مشاور این امر است و به زودی طرح های خود را ارائه می دهد.

وی با اشاره به آموزشهای صنایع دستی در سطح استان فارس بیان داشت: تاکنون درسطح استان پنج هزار نفر آموزش صنایع دستی دیده اند و امسال نیز حدود 10هزار نفر آموزش خواهند دید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس تاکید کرد: در زمینه صنایع دستی بخشهایی که رونق نسبی دارند به ویژه در بحث بسته بندی و بازاریابی باید به رونق کامل برسند.

بذرگر هدف از برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس را آشنایی عموم مردم با صنایع دستی کشور به عنوان یکی از هنرهای اصیل ایرانی و بومی وعرضه توانایی های تولید کنندگان صنایع دستی عنوان کرد.

در ادامه مراسم، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ازهنرهای سنتی و صنایع دستی به عنوان شناسنامه قومی کشور یاد و عنوان کرد: باید همواره در نظر داشت اگر این بخش از شناسنامه قومی خود را فراموش کردیم گویی گذشته خود را از یاد می بریم.

بهمن فیزابی با بیان اینکه در بخش آموزش و پژوهش 33 رشته صنایع دستی وجود دارد، ادامه داد: بیشتر این رشته ها کاربردی بوده و در این راستا مشغول بازگرداندن رشته های در حال منسوخ شدن هستیم.

وی مسئله فروش را به عنوان مشکل اصلی صنایع دستی برشمرد و افزود: برای برطرف کردن این مشکل مهم باید بازارچه هایی را که به بهترین وجه با شخصیت هنرمند متناسب است، راه اندازی کنیم.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی فارس یادآور شد: به رغم تولید مناسب برخی از اقلام صنایع دستی، شمار و مساحت بازارچه های کنونی صنایع دستی شیراز به اندازه دوران زندیه است که در این بخش راه اندازی شهرک های ویژه این حوزه در شیراز را باید امری مهم و ضروری محسوب کرد.

در ادامه مراسم نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان فارس در محل نمایشگاه بین المللی شیراز واقع در شهرک گلستان افتتاح شد.

این نمایشگاه در دو سالن سرو و نرگس در فضایی به مساحت چهار هزار متر مربع و با 250 شرکت کننده در قالب 150غرفه در زمینه های مختلفی نظیر گلیم بافی، منبت، معرق، خاتم سازی، کاشی هفت رنگ، قلم زنی، قلم کاری و بافتهای سنتی فارس از 24 استان از جمله کرمان، اصفهان، مازندران، آذربایجان غربی و شرقی برگزار شد.

این نمایشگاه تا 15 اسفند ماه ادامه دارد.