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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۷

ژاک روگ:

چین تلاش خود را برای کنترل آلودگی هوای پکن به کار خواهد گرفت

چین تلاش خود را برای کنترل آلودگی هوای پکن به کار خواهد گرفت

رئیس کمیته بین المللی المپیک تاکیدکرد: کشور چین تمام سعی و تلاش خود را به منظور کنترل آلودگی هوای شهر پکن برای بازیهای المپیک 2008 به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک روک رئیس کمیته بین المللی المپیک در بازدید خود از شهر ونکوور کانادا میزبان بازیهای المپیک زمستانی 2010 با بیان این مطلب افزود : من این حقیقت را کتمان نمی کنم که امروز در پکن خطر آلودگی هوا وجود ندارد، اما دوستان چینی ما تلاش بسیاری برای کاهش این آلودگی خواهند کرد.

وی گفت : این امر نه تنها در ماه اوت (مرداد) درشهر پکن به نتایج خوبی خواهد رسید، بلکه برای دوره ده ساله بعد نیز اثرات خود را به جا خواهد گذاشت.

رئیس کمیته بین المللی المپیک از تلاش مردم چین برای کاشت درختان بیشتر، تبدیل سوخت کارخانه ها از زغال سنگ به گاز طبیعی و تعیین ورودی برای میلیون ها ماشین درجــاده ها تمجید کرد .

بازیهای المپیک 2008 پکن ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال 87) برگزارمی شود .


 

کد مطلب 648670

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