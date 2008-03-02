کاخ سفید خواستار ازسرگیری گفتگوی ابومازن و اولمرت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید گفت: باید خشونت متوقف و مذاکرات از سرگرفته شود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز تصمیم گرفت که همه تماس های خود با رژیم اسرائیل را در اعتراض به حملات مداوم این رژیم به نوار غزه به حالت تعلیق درآورد.



شابان ذکر است، منابع پزشکی فلسطین گزارش داده اند که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز دور تازه حملات زمینی و هوایی خود به نوار غزه در چهارشنبه گذشته تا کنون دست کم 105 فلسطینی از جمله 21 کودک و هفت زن را شهید و بیش از سیصد نفر دیگر را زخمی کرده است.

منابع پزشکی فلسطین گفتند که نظامیان رژیم صهیونیستی امروز در درگیری با فلسطینی ها در اردوگاه قلندیا در شمال شهر قدس پنج نفر را به ضرب گلوله زخمی کردند.

منابع امنیتی فلسطین نیز گزارش دادند که در درگیری های امروز میان جوانان فلسطینی و ارتش رژیم اسرائیل در منطقه الخلیل و در چند روستا در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به حملات این رژیم به نوار غزه، یک نوجوان فلسطینی شهید و حدود 78 نفر دیگر زخمی شده اند.