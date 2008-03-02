ابوالغیط خواستار اجرای طرح اتحادیه عرب درباره لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد ابوالغیط در گفتگو با روزنامه الوفد مصر که قرار است فردا دوشنبه منتشر شود، درباره مداخلات خارجی در لبنان درصورت ادامه یافتن بحران سیاسی این کشور هشدار داد و مدعی شد که گروههای مخالف در لبنان طرح کاری اتحادیه عرب را رد کرده اند.

وی همچنین اعزام ناو جنگی "یو اس اس کول" آمریکا به سواحل لبنان را "نشانه ای از عواقبی دانست که ممکن است بحران لبنان منجر به آن شود".



ابوالغیط درعین حال افزود: اعزام این ناو "مسئله تازه ای نیست زیرا ناوگان آمریکا از بیش از 60 سال است که در دریای مدیترانه حضور دارد".



وی افزود: بار دیگر از همه طرف ها می خواهیم تا با درایت رفتار کنند به گونه ای که منجر به گشایش در بحران لبنان شود و طرح کاری اتحادیه عرب راهکار واقعی برای حل این بحران است.

وزیر امور خارجه مصر مدعی شد: "گروههای موافق در لبنان طرح کاری اتحادیه عرب را با همان چارچوب آن قبول کرده اند، برخلاف مخالفان که آن را نپذیرفته اند".