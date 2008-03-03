جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامزدهای خود را در 4 حوزه معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس ازگذشت قریب سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پا برجا ماندن نظام اسلامی و بالندگی و تعالی این نظام شکوهمند بر دو پایه نظام ولایی اسلام مبتنی بر نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه و بیعت آگاهانه و حضور مقتدرانه مردم در دفاع از ارزشهای اسلامی - انقلابی و ولایی استوار گشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ریسمان الهی که از سویی از آسمان آویخته و ازسویی درقلوب روشن وضمیر تابناک ملت بزرگوار ایران دارد و مردم عزیز میهن اسلامی همواره به آن اعتصمام داشته و با وحدت و یکپارچگی خود با حرکتی پرشتاب به سمت تعالی کشور گام بر می دارند.



دراین بیانیه تاکید شده است : ساختار قانونی و روش مند شناسایی رهبری نظام اسلامی نیز ازهمین رویکرد برخاسته و بر اساس همین روش شکل گرفته است، چنانچه تشکیل مجلس خبرگان رهبری که تقویت کننده و تضمین کننده جایگاه مترقی ولایت فقیه است با حضورگسترده و تاثیرگذار مردم همیشه درصحنه درسه دوره پیاپی نشانه روشن وشفافی از این حقیقت است، بخصوص آنکه این آگاهی و هوشیاری عمومی در هر دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو به رشد و شکوفایی بوده است و بحمدالله حضور پرمفهوم و تاثیرگذار مرم در سومین دوره انتخابات خبرگان با بیش از 28 میلیون نفر تاکیدی مجدد بر بیعت و حمایت قاطعانه مردم از رکن رکین ولایت مطلقه فقیه در کشور بود.

دراین بیانیه با اشاره به اینکه انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از چهار حوزه استانهای تهران، قزوین، ایلام و آذربایجان شرقی در روز 24 اسفندماه سال جاری و همزمان با انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن ارج نهادن به بینش عمیق ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی وبا توجه به اهمیت انتخاب نمایندگان شایسته و خبره در نهاد والای مجلس خبرگان رهبری از عموم مردم چهار حوزه انتخابیه یاد شده دعوت می نماید که با حضور همیشگی و پرشور خود ، نمایندگان وزین و بصیر خود در این مجلس را که باعث سربلندی نظام ، رهبری معظم و خبرگان خواهد بود با رای بالا برگزینند.

دراین بیانیه اعلام شده است : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طبق تعهدات گذشته خود و نظر به درخواست عموم علما، روحانیون و مردم متدین حوزه های یاد شده پس ازبحث و بررسی فراوان وضمن احترام به تمامی نامزدهای مطرح دراین دوره از انتخابات ، اعلام می دارد که حضرات آیات و حجج الاسلام والمسلمین محمدرضا مهدوی کنی، علی اسلامی، سید مجتبی طاهری خرم آبادی و جواد حاجی زاده به ترتیب برای حوزه های انتخابیه تهران، قزوین، ایلام و آذربایجان شرقی از سوی این نهاد مورد اعتماد واثق بوده و واجد صلاحیت حضور در مجلس خبرگان رهبری شناخته شدند. اطمینان کامل برآن داریم که انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری نیز همچون سایر انتخابات مورد اقبال شایسته ملت بزرگوار حوزه های نامبرده انتخاباتی واقع خواهد شد.