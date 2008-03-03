جشنواره تخم مرغ های رنگی در بهشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر، شامگاه یکشنبه در آیین گشایش این جشنواره اظهار داشت: در آستانه سال نو کودکان، نوجوانان و بزرگسالان علاقه مند در قالب طرحهای جذاب و سنتی به رنگ آمیزی تخم مرغ خواهند پرداخت و به آثار برتر جوائز ارزنده ای اهدا می شود.

علیرضا سعیدی خاطرنشان کرد: تقسیم شادی ها مهمترین هدف برگزاری این جشنواره است و عواید جشنواره به کودکان نیازمند اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه تخم مرغ در سفره های هفت سین ایرانیان بیان داشت: تخم مرغ سفید و رنگین همواره زینت بخش خوان نوروزی مردم ایران زمین بوده و نمادی از تولد و باروری است.

به گفته سعیدی، تخم مرغ های آراسته به رنگهای زیبا و دلنشین به کودکان عیدی داده می شود تا عید برای آنان توام با شادمانی باشد.

وی بیان داشت: حفظ و احیاء باورها و سنت نیکوی فرهنگ ملی کشور یک وظیفه همگانی است.

جشنواره تخم مرغ رنگین کمان تا چهاردهم اسفند ماه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر برپاست و علاقه مندان می توانند همه روزه از 8 تا 18 در این جشنواره شرکت کنند.