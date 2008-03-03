تشکلهای دینی امن ترین مجمع برای فعالیت جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا کاظمی، صبح امروز در اولین همایش تشکلهای دینی مذهبی شرق مازندران اظهار داشت: با توجه به تبلیغات وسیع دشمنان پیرامون تخریب دین اسلام و اعتقادات جوانان باید با استفاده از راهکارهای مناسب به چاره جویی در رابطه با دین و اعتقادات پرداخته و جوانان را با دین و قرآن بیشتر آشنا کنیم.

وی در این راستا پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه را مهمترین و اساسی ترین امور عنوان کرد و گفت: دشمن با شبیخون فرهنگی در صدد تخریب جامعه سالم فرهنگی ایران است.

کاظمی، تقویت نیروهای مذهبی در زمینه های اعتقادی و راهکارهای جذب جوانان به امور مذهبی و فرهنگی را از اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد.

در این همایش علاوه بر تبادل افکار و ایراد سخنرانی، کارگاه آموزشی مباحث فرهنگی برگزار می شود.

این همایش به مدت سه روز تا 15 اسفند ماه در حوزه علمیه مهدیه خواهران نکاء برپا است.