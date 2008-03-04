نیروهای ویژه بر تاسیسات گردشگری مازندران نظارت می کنند

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور کنترل و نظارت دقیق بر نوع، سطح و چگونگی خدمت رسانی تاسیسات گردشگری، این سازمان ناظران ویژه انتخاب کرده است.

رحمت عباس نژاد افزود: معاونین، مدیران، کارشناسان و برخی از دانشجویان به عنوان ناظر ویژه مشخص شدند که با کارت ویژه قابل شناسایی خواهند بود.

وی یادآور شد: این افراد پس از گذراندن دوره های آموزش در سازمان استان فعالیت خود را شروع خواهند کرد و پس از بازدید و تکمیل فرم های بازدید نواقص موجود را به سازمان اعلام می کنند.

به گفته عباس نژاد، مسئول پیگیری این فعالیت داوطلبانه، معاونت گردشگری این سازمان است.