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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۵

نیروهای ویژه بر تاسیسات گردشگری مازندران نظارت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: تاسیسات گردشگری مازندران در ایام نوروز با نظارت ویژه ناظران به فعالیت خواهند پرداخت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور کنترل و نظارت دقیق بر نوع، سطح و چگونگی خدمت رسانی تاسیسات گردشگری، این سازمان ناظران ویژه انتخاب کرده است.

رحمت عباس نژاد افزود: معاونین، مدیران، کارشناسان و برخی از دانشجویان به عنوان ناظر ویژه مشخص شدند که با کارت ویژه قابل شناسایی خواهند بود.

وی یادآور شد: این افراد پس از گذراندن دوره های آموزش در سازمان استان فعالیت خود را شروع خواهند کرد و پس از بازدید و تکمیل فرم های بازدید نواقص موجود را به سازمان اعلام می کنند.

به گفته عباس نژاد، مسئول پیگیری این فعالیت داوطلبانه، معاونت گردشگری این سازمان است.

کد مطلب 648688

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