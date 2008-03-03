توسعه خوشه های صنعتی سبب رشد اقتصاد مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری، شامگاه یکشنبه در دومین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران با برشمردن اهداف کلان کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، این اتاق را مجرای مناسبی در ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات اساتید، صاحبنظران و فعالان بخش کشاورزی و زمینه ساز توسعه ابعاد کمی و کیفی بخش اقتصاد استان دانست.

وی با اشاره به اقدامات این کمیسیون در سال جاری آن را نشانگر علاقه مندی و حمایت کمیسیون در دستیابی به اهداف قابل پیش بینی و ارتقاء راندمان فعالیتهای کشاورزی استان دانست.

اصغری افزود: خوشه های صنعتی تاثیر مهم و بنیادینی در رشد کارآفرینی و اقتصاد استان دارد به نحوی که این موضوع به عنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیت کمیسیون در سال آینده است.

معاون تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد صنایع ایران در ردیف صنایع کوچک و متوسط قرار دارند فقدان راهکار ایجاد خوشه های صنعتی را از عوامل بازدارنده در توسعه صنعتی استان بیان کرد.

علی فاتحی عبدالملکی افزود: عمده صنایع مازندران از مشکل تولید با هزینه بالا و غیراقتصادی رنج می برند و توان رقابت واقعی خود را در مقایسه با واحدهای مشابه در داخل و خارج کشور از دست داده اند.

این مسئول ضرورت ایجاد فرهنگ توسعه خوشه صنعتی در مازندران را به عنوان سنگ بنای نخست در جهت گیری مناسب و هدفمند کردن کارکردها و فعالیتهای بخشهای صنعتی و کشاورزی استان دانست.

وی تدوین اولویتهای کاربردی در راستای کارکرد صنعتی بر مبنای خوشه را در استان از جمله اقدامات اساسی در این بخش خواند و خواستار اهتمام جدی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در تحقق این مهم شد.