انتشار لیست نامزدهای اصولگرایان خراسان شمالی

علی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: لیست ائتلاف اصولگرایان خراسان شمالی پس از 50 جلسه نشست با گروه های اصولگرای این استان و براساس نظرسنجی داخلی بسته و آماده ارائه به مردم شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس این تصمیم نامزدهای ما برای حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم که دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند از بین شش نامزد اصولگرا در این حوزه موسی الرضا ثروتی و دکتر حسن براتی زاده هستند.

احمدیان عنوان کرد: همچنین برای حوزه انتخابیه شهرستان اسفراین نیز از بین دو نامزد اصولگرا، مسعود قوامی به عنوان نامزد ما مشخص شده و برای شهرستان شیروان نیز از بین سه نامزد اصولگرا، محمدرضا حسین زاده انتخاب شده است.

احمدیان اظهار داشت: برای حوزه انتخابیه شهرستان فاروج در خراسان شمالی که با قوچان در خراسان شمالی به صورت مشترک یک نماینده در مجلس دارند، حجت الاسلام رستمی، نماینده فعلی مردم این دو شهرستان در مجلس هفتم از سوی ستاد ائتلاف اصولگرایان خراسان رضوی و شمالی معرفی شده است.