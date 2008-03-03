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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۶

دادگاه های ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در خراسان شمالی تشکیل شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: دادگاه ها و دادسراهای ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هشتمین دوره انتخابات مجلس در تمام محاکم قضایی این استان تشکیل شده است.

احمد کیخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تمام این دادگاه ها و دادسراها در شش  شهرستان استان خراسان شمالی ابلاغیه مربوطه را برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: دادگاهها و دادسراهای ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به صورت کشیک و تمام وقت آماده دریافت گزارشات و شکایات تخلفات و بررسی کاندیداها در محاکم قضایی هستند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها توصیه کرد: در تبلیغات انتخاباتی از هرگونه بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کرده و تنها به بیان برنامه ها و طرحهای خود بپردازند.

کد مطلب 648696

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