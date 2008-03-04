11هزار نفر از اساتید دانشگاههای کشور عضو بسیج هستند

جعفر یعقوبی در حاشیه همایش بین المللی " اتحاد ملی و انسجام اسلامی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، افزود: این تعداد از اساتید که بیش از 25 درصد اساتید دانشگاه های کشور هستند در قالب کمیته های تخصصی متناسب با گرایش علمی خود ساماندهی و سازماندهی شده اند.

وی با اشاره به اینکه در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، کانونهای بسیج اساتید فعال است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 311 کانون فعال بسیج اساتید در سطح کشور وجود دارد.

یعقوبی با بیان برنامه های بسیج اساتید یادآور شد: مهمترین ابزار بسیج اساتید، همایش و گردهمایی هایی است که در آن موضوعات ملی و فراملی رصد و بررسی شده و در زمینه های مختلف در ارتباط با بدنه اجرایی کشور طرحهای پژوهشی ارائه می شود.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور در ادامه با تشریح برنامه های بسیج اساتید به منظور اعزام کاروانهای راهیان نور اظهار داشت: بسیج اساتید متناسب با استقبال اساتید و اعتبارات خود هر ساله کاروانهای راهیان نور را به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می کند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از یک هزار و 200 نفر از اساتید عضو بسیج در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شده اند، ابراز امیدواری کرد: امسال با افزایش 10 درصدی اعزام، تعداد بیشتری از اعضای بسیج اساتید کشور به مناطق جنگی اعزام شوند.