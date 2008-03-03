مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

جدول و نحوه توزیع کارت آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی سال 86

حسینی: حضور ناو آمریکا در آب های لبنان مشکوک است

احمدی نژاد: روابط ایران و عراق منحصر به فرد است

وزیر کار خبر داد: افزایش حقوق سال 87 کارگران بر اساس نرخ تورم



اعتماد:

در اعتراضی شدید اللحن به مجلس هفتم، احمدی نژاد: دولت مسئول گرانی نخواهد بود

قیمت نوروزی بنزین لیتری 400 تومان

هشدار رئیس دانشگاه تهران به استادان دانشگاه، فرهاد رهبر: ادامه دهنده راه عمید زنجانی هستم



اعتماد ملی :

واکنش برخی نمایندگان به حملات دولت، غیرتی های مجلس ساکت نمی مانند

دراقدامی عجیب صورت خواهد گرفت، احتمال قطع اینترنت کشور در روز انتخابات

دیدار سفیر عربستان با کروبی



ایران :

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت حوادث خونین غزه: دولت آمریکا شریک جنایات صهیونیست ها در غزه است

استقبال از دکتر احمدی نژاد به عنوان اولین رئیس جمهور دعوت شده به عراق ، روز تاریخی بغداد

مدیر کل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد: تدارک سفر 35 میلیون مسافر نوروزی



ابرار:

احمدی نژاد: ایران و عراق متحد طبیعی یکدیگر هستند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس: با در آمد نفتی نمی توان وضع مردم را خوب کرد

خوش چهره: باید زمینه حضور کسانی که وامدار کانون های قدرت و ثروت می شوند از بین برود

عضو جامعه روحانیت: نماینده مجلس برای انجام مسئولیت ها باید از نظر فکر و عمل مستقل باشد



ابتکار:

رئیس جمهور ایران در قلب بغداد، رکورد شکنی به شیوه احمدی نژاد

محسن رضایی در دانشگاه آزاد: به برخی رد صلاحیت ها مشکوکم

فرهاد رهبر: مامور ویژه در دانشگاه تهران نیستم، کوی دانشگاه را خلوت می کنم

کرباسچی در دانشگاه تهران: روحانی اشتباه کرد



اسرار:

رئیس جمهوری عنوان کرد: مجلس نباید خود را به جای دولت بنشاند

اصلاح طلبان باید درخواست می کردند: هاشمی ، کروبی و خاتمی کار متشکل و تمام عیار انجام دهند

محمد رضا راه چمنی: راه یابی چهره های با تجربه به مجلس هشتم، راهکار کنترل تورم است



تفاهم:

تحلیل تفاهم از رابطه مالیات دولت، مردم و رفاه عمومی ، مالیات " پول زور" نیست

چهارمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی امروز آغاز می شود، گرفتن پاسخ حق مردم است

مدیر کل منابع طبیعی گیلان: باریکه ای ازجنگل ها در حال نابودی است، در آمد زایی جنگل های شمال به اندازه چاه های نفت



تهران امروز:

احمدی نژاد در بغداد، عراق مقتدر محور مذاکرات سران

با افزایش دوره دوم سهمیه بندی ، 240 لیتر بنزین به کارت های سوخت وارد می شود

اگر امروز نتیجه تغییر نکند، دایی تیم ملی را برد



جام جم:

پیام مهم رهبر انقلاب درباره جنایات صهیونیست ها درغزه، امت اسلامی باید به خروش آید

همبستگی دو ملت پیام سفر احمدی نژاد به عراق

هفته نیکوکاری از فردا آغاز می شود، بهار تا بهار در انتظار دست های پرسخاوت



جوان:

احمدی نژاد: دیدار از عراق بدون دیکتاتور مسرت بخش است

رئیس ستاد تبصره 13 اعلام کرد: اول فروردین سهمیه بهاری بنزین درکارت سوخت

جهرمی :حداقل حقوق کارگران معادل تورم افزایش می یابد



جمهوری اسلامی:

رئیس مجلس: کشورهای توهین کننده به اسلام باید تحریم شوند

حمایت آمریکا از نسل کشی درغزه توسط رژیم صهیونیستی

انعقاد قرارداد 22 میلیون یورویی ساخت دو دکل حفاری نفتی در ایران



خراسان:

رهبر انقلاب: سکوت دنیای اسلام در برابر حوادث خونین غزه پذیرفته نیست

بازتاب جهانی سفر تاریخی رئیس جمهور ایران به عراق

مظاهری خبر تعیین نرخ سود بانکی در قالب عقد مشارکت را تکذیب کرد

کدخدایی: نامزدهای اصلاح طلب در شورای نگهبان توبه نامه ای امضا نکرده اند



حمایت:

رئیس جمهور در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی: ملت عراق آمریکا را نمی خواهد

حدادعادل: امروزغزه یک شکنجه گاه و زندان بزرگ است

وزیر کشور: اقدامات احتیاطی برای تامین امنیت انتخابات انجام شده است



حیات نو:

مجمع نیروهای خط امام از خانه احزاب ونهادهای غیر دولتی درخواست کرد، نشست فوق العاده درباره غزه

رئیس جدید دانشگاه تهران: جمعیت کوی باید کاهش یابد

اول فروردین ماه صورت می گیرد، شارژ کارت سوخت با سهمیه اردیبهشت و خرداد



خبر:

جهرمی وزیر کار تشریح کرد: تمهیدات جدید وزارت کار برای رفع مشکلات کارگران

احمدی نژاد: ایران و عراق در کنار هم خواهند ماند

وزیر کشور: اقدامات احتیاطی برای تامین امنیت انتخابات انجام شده است



دنیای اقتصاد:

انتقاد صریح رئیس جمهوری از افزایش سقف ارزی بودجه در مجلس، بودجه با تغییرات مجلس نفتی تر شد

واکنش آمریکا به فصل جدید روابط ایران و عراق

سهمیه اردیبهشت و خرداد هم رسید، 240 لیتر بنزین روز اول فروردین شارژ می شود



سرمایه:

وزیر کار برای سال 87 خبر داد: افزایش حداقل حقوق کارگران بر اساس تورم

این بار طالبانی میزبان است؛ فرش قرمز عراقی ها زیر پای رئیس جمهوری ایران

تاکید فرهاد رهبر بر ادامه برخوردهای انضباطی در دانشگاه تهران: راه عمید زنجانی را ادامه می دهم



صدای عدالت:

بالاخره تیم ملی صاحب مربی شد، ...و ناگهانی دایی

استقبال رسمی طالبانی از احمدی نژاد، آغاز فصل جدید در روابط ایران وعراق

وزیر کشور: قطع اینترنت در روز انتخابات



عصر اقتصاد:

دکتر عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس: هدفمند کردن یارانه ها، حذف محترمانه آن است

مظاهری دستور بررسی داد: افزایش تسهیلات بانکی از منابعی غیر از بانک مرکزی

بحران سیمان در راه است؛ قیمت آزاد سیمان 140 هزار تومان



قدس:

رهبر معظم انقلاب در پیامی با اشاره به حوادث خونین غزه: سکوت دنیای اسلامی در برابر این تعدی کم نظیر به هیچ رو پذیرفته نیست

احمدی نژاد در سفر تاریخی خود به بغداد: ملت عراق آمریکا را نمی خواهد

حداد عادل: پاسخ توهین به مقدسات اسلام ، تحریم اقتصادی است



قیام:

طالبانی: عراق کشور دوم دکتر احمدی نژاد است، روزهای همگرایی در سرزمین هزار و یک شب

رویانیان: قطع سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث

وزیر کشور: هیچ قرار دادی با پیمانکاران در زمینه منوریل بسته نشده است



کاروکارگر:

گفت وگوی رئیسان جمهوری ایران وعراق ، احمدی نژاد: عراق متحد و پیشرفته به نفع منطقه است

از سوی ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور، قطع واندازه مواد تبلیغی داوطلبان مجلس هشتم اعلام شد

ایرانی ها امسال 55 میلیارد نخ سیگار دود کردند



کارگزاران:

کرباسچی خطاب به دانشجویان در دانشگاه تهران: می توانید ترکیب مجلس را تغییر دهید

اولین سفر رئیس جمهور ایران به عراق ، دیدار در الخضراء

علی دایی سرمربی تیم ملی شد، شوک بزرگ فوتبال



کیهان:

محافل غربی: نفوذ ایران نه فقط در میان حاکمان بلکه در میان مردم عراق بیش از آمریکاست، دشمنان صدام و دوستان عراق درکاخ های بغداد

جهرمی: لایحه اصلاح قانون کار تقدیم دولت و مجلس شد

بعد از انتخاب به عنوان سرمربی، علی دایی: با افتخار در خدمت تیم ملی هستم



همبستگی:

احمدی نژاد در دیدار بامقامات عراق: عراق بدون دیکتاتور مسرت بخش است

علاالدین بروجردی: صدور قطعنامه علیه ایران بی ارزش است

محسن رضایی: در انتخابات آتی گرایش های جدید به صحنه می آیند

حسینی: حضور ناو آمریکایی در سواحل لبنان مشکوک است



همشهری:

رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت ها وملت های جهان اسلام: ندای مظلومیت فلسطینان مظلوم را به سراسر جهان برسانید

شورای شهر تصویب کرد، نرخ کرایه اتوبوس های خصوصی و مینی بوس ها در سال 87

مذاکرات رئیس جمهوری در بغداد

واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات احمدی نژاد



هدف واقتصاد:

روسای جمهور ایران و عراق در نشست مشترک تاکید کردند: یک روز خوب وتاریخی برای دو همسایه

دامنه تغییرات به ژنرال ها رسید، جشن ساز جانشین نوذری شد

جهرمی: برای بیکار نشدن نیروی انسانی شرکتهای اصل 44 طرح هایی داریم

