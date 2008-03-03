تیم تکواندو امید به رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه عصر یکشنبه در محل فدراسیون تکواندو تشکیل و درنهایت تصمیم بر آن شد تا تیم ملی امید با هدف کسب تجربه بیشتر در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور پیدا کند.

به همین منظور یکدوره رقابت انتخابی در 8 وزن بین نفرات حاضر در اردوی تیم امید و بهترینهای لیگ برتر (مطابق با رنکینگ سازمان لیگ) در تاریخ 25 اسفندماه برگزار خواهد شد و طی آن نفرات اول و دوم به اردوی آمادگی دعوت خواهند شد.

رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا در 6 وزن برگزار می شود که پس از پایان مسابقات انتخابی کادر فنی تیم ملی نسبت به حذف دو وزن اقدام خواهد کرد. قرار است در پایان رقابتهای قهرمانی آسیا نفرات برتر و مدال آور به اردوی تیم ملی جهت حضور دراردوی آمادگی رقابتهای المپیک 2008 پکن دعوت شوند.

در این جلسه حضور ساعی ، خداداد ، بی باک و کرمی که از مدعیان حضور در المپیک هستند در مسابقات قهرمانی آسیا منتفی شد. رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا اردیبهشت ماه 87 در چین برگزارخواهد شد.