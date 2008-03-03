استقبال گرم بغداد از احمدی نژاد نشانگر نقش مهم ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی درباره سفر تاریخی رئیس جمهوری کشورمان به عراق نوشت : این سفر که بعد از هشت سال جنگ حکومت صدام حسین علیه ایران و پنج سال پس از اشغال این کشور بعد از سقوط حکومت صدام در این کشور انجام شد؛عنوان سفری تاریخی را به خود اختصاص می دهد.

این روزنامه اتریشی در ادامه و در راستای تاثیر این سفر در بهبود روابط دو کشور به سخنان احمدی نژاد بعد از ورود به بغداد اشاره کرده و می نویسد : رئیس جمهوری ایران در بغداد اظهار داشت : ما یک مرحله جدید روابط برادرانه با عراق را در نظر داریم . یک عراق پایدار و با ثبات به نفع تمام منطقه است.

در بخش دیگری از این تحلیل به استقبال گرم سران عراق از احمدی نژاد اشاره شده و آمده است : برای رئیس جمهوری ایران توسط تمام سران حکومت در عراق از رئیس جمهوری کرد این کشور جلال طالبانی گرفته تا نخست وزیر نوری المالکی، فرش قرمز پهن شد.

دی پرسه در ادامه افزود : این استقبال گرم تایید کننده این حقیقت است که کشور ایران یک فاکتور مهم برای برقراری ثبات در کشور عراق است .

این روزنامه در ادامه در راستای نقش مهم ایران در برقراری صلح در کشور عراق می نویسد : واشنگتن نیز برای برقراری صلح در کشور عراق به کمک تهران نیاز دارد. این آرامش نسبی که اخیرا در عراق ایجاد شده است تا حد زیادی به خویشتن داری شیعیان این کشور مربوط می شود.

در ادامه این مطلب به دیدارهای امنیتی سفرای ایران و آمریکا و تاثیر زیاد آن در برقراری امنیت در این کشور تاکید شده است.

دی پرسه در ادامه می نویسد : دیدار احمدی نژاد از عراق همچنین هشداری به کشورهای غربی محسوب می شود که برای تصویب قطعنامه دیگری علیه برنامه هسته ای تهران تلاش می کنند. این در حالی است که بوش، رئیس جمهوری آمریکا همچنان به لفاظیهای خود علیه ایران ادامه می دهد و اتهاماتی را به این کشور وارد می کند .

به گزارش مهر، در ادامه این مطلب به پاسخ احمدی نژاد به اتهامات واشنگتن مبنی بر دخالت ایران در عراق اشاره شده و آمده است : احمدی نژاد هم در پاسخ به این اتهامات، لحن خود را تغییر داده و تصریح کرد : این طور به نظر می رسد که در آمریکا این موضوع که گناه شکستهای شخصی خود را به گردن دیگران بیندازند، متداول شده است. آیا این عجیب نیست که آمریکا 160000 نیروی نظامی خود را در عراق مستقر کرده است و آنگاه به ما انتقاد می کند که در این کشور دخالت می کنیم.