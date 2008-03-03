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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۷:۵۵

ساماندهی شهریه دانشگاهها به سال87 موکول شد

ساماندهی شهریه دانشگاهها به سال87 موکول شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور پس از عید نوروز در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در همین دوره مجلس به تصویب می رسد.

دکتر ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث ساماندهی شهریه به دنبال عدم رضایت برخی از دانشجویان از افزایش شهریه دانشگاههای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بر اساس آن شهریه متناسب با امکانات رفاهی، فضای فیزیکی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهها درنظر گرفته می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تصویب این طرح مجوزی برای برخی دانشگاهها ایجاد نمی کند که شهریه های خود را بنا بر امکاناتشان افزایش دهند.

وی افزود: هدف از تصویب این طرح کاهش و ساماندهی شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور است.
کد مطلب 648710

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