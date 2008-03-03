به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و گسترش روحیه تلاش، پشتکار، ابتکار و معرفی توانمندیهای آموزشهای علمی کاربردی و تجلیل از برترینهای نظام علمی کاربردی کشور در عرصههای مختلف برگزار میشود.
معرفی و تشویق کارآفرینان، دانشجویان، مدرسان و مراکز نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی و نیز فعالان نظام آموزشهای عالی علمی کاربردی در زمینه انجام فعالیتهای مرتبط با فناوری، پژوهش، آموزش و فرهنگ، ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی، فنی و فرهنگی جوانان، قدردانی از زحمات و حمایت از تلاشهای انجام شده در عرصههای دانشجویی، کارآفرینی، مدرسان و مراکز علمی کاربردی در هر سال، اطلاعرسانی از فعالیتها و پیشرفتهای نظام علمی کاربردی در سراسر کشور از طریق مشارکت همه جانبه خانواده بزرگ علمی کاربردی در جشنواره، نمایش و تبادل ایدهها، تفکرات و محصولات کارآفرینانه نظام علمی کاربردی کشور و هدایت استعدادها و خلاقیتها در جهت رفع نیازهای صنعت، بازار کار و به ویژه اشتغال بخشی از اهداف برگزاری این جشنواره است.
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