قول کسب دو مدال در لندن را می دهم / به قهرمان پروری مسلط هستم

وی پس از ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون جودو به خبرنگار مهر گفت: سالها عمر خود را صرف جودو کرده و با شناختی که دراین مدت از جودو به خصوص جودو روز دنیا پیدا کرده ام احساس کردم می توانم در سمت دیگری به جودو خدمت کنم.

مدیر تیم های ملی در مورد برنامه های خود گفت: بحث توسعه جودو، راه اندازی پایگاههای قهرمانی ، ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جودو و توجه ویژه به استانها که محصول فعالیت آنها به تیم ملی می رسد را می تواند از رئوس برنامه ها عنوان داشت. ولی محوریت آن جهش برای موفقیت در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو و المپیک 2012 لندن است.

امینی ادامه داد: شناخت کاملی از ورزش دنیا داشته و سالهاست تحقیقات گسترده ای را در جودو انجام می دهم ، به مقوله قهرمان پروری و قهرمان سازی نیز مسلط هستم . اکنون جودو دنیا عملیاتی است و باید با کمک سازمان طرح ها را اجرایی کرد که در این صورت می توان روی 2 مدال جودو در المپیک 2012 حساب کرد.

وی در جواب این سئوال که آیا از نگاه شما برنامه های سرپرست فعلی ناقص است که برای ثبت نام اقدام کردید؟ پاسخ داد: به هیچ عنوان چنین نیست رضوی برنامه های بسیار خوب و مثبتی را برای فدراسیون دارد که قابل احترام است ولی من چون مشغله خاصی ندارم احساس کردم می توانم بیشتر وقت بگذارم . همین الان شبانه روز در خدمت تیم ملی هستم.

امینی در پایان پیرامون اینکه در صورت توفیق نیافتن در انتخابات انتظار ادامه فعالیت به عنوان مدیر تیم های ملی را دارد یا خیر گفت: من عضوی از خانواده جودو هستم که سالها برای کسب تجربه و تحقیقات من هزینه شده است. در طول این سالها فشار زیادی را تحمل کردیم که هیچگونه ارزش مادی نداشته و هرچه بوده اخلاقی و عقیدتی بوده است به همین دلیل هرکجا باشیم هدف انجام تکلیف است.