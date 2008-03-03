78 گونه پرنده در تالاب بین المللی انزلی شناسایی شده است

این استاد دانشگاه های گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: عقاب دریایی دم سفید، قو، غاز، اردک، باکلان و همچنین ماهی سفید، اردک ماهی کپور و شاه کولی از مهمترین گونه های پرندگان و آبزیان این مجموعه است.

وی، تنوع گونه ای تالاب انزلی را بی بدیل دانست و افزود: این تالاب زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی و جوجه آوری پرندگان آبزی است.

پورباقری همچنین بیان داشت: تالاب انزلی با مساحت 15 هزار هکتار مجموعه ای از تالابهای طبیعی آب شیرین است که از 11 رودخانه حوزه آبریز 380 هزار هکتاری خود تغذیه و توسط چهار آبراه به دریای خزر متصل می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این تالاب جزء تالابهای کم عمق آب شیرین است، عنوان کرد: حداکثر عمق آب تالاب در فصل بهار به 5/2 مترمی رسد که به دلیل نوسانات سطح آب دریای خزر این عمق متغیر خواهد بود.

پورباقری در ادامه با اشاره به خطرات و عوامل تهدید کننده این تالاب بیان داشت: فرسایش خاک بالا دست حوزه، گسترش ساخت و ساز منازل مسکونی و ویلا سازی در زمین های اطراف، ورود پساب فاضلابهای شهری و صنعتی از عوامل زمینه ساز بروز مشکلات و خطرات تهدید کننده این تالاب بین المللی است.

وی یادآور شد: به رغم سرازیر شدن بخش وسیع فاضلابهای تصفیه نشده شهر رشت و سایرآبادی های اطراف به سوی تالاب انزلی، مازاد مصرف کود و سم در اراضی کشاورزی حاشیه تالاب نیز بر آلودگی آن می افزاید.

پورباقری اجرای پروژه کنارگذر انزلی را یکی ازمهمترین مشکلات تالاب یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه تالابها اکوسیستم های حساسی هستند که بروز هرگونه مشکلاتی می تواند صدمات جبران ناپذیری برای همه ساکنان کشور و حتی دیگر کشورهای جهان به همراه داشته باشد.