ارائه نقشه توالی ژنوم انسانی در یک روز توسط دانشمند ایرانی استنفورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی رونقی دانشمند ایرانی دانشگاه استنفورد با همکاری شرکت تخصصی Microchip Biotechnologies این فناوری نوین را ارائه کرده است.

این فناوری نوین در حقیقت سیستم آماده سازی نمونه های آزمایشگاه مبتنی بر ریز مایعات است که در آن مجموعه ذخایری برای نسل بعدی "توالی بندی گرمایی" تولید می شود.

فناوری نوین دکتر رونقی و تیم همراهش با این نگرش ارائه شده است تا ارائه توالی ژنوم پستانداران از جمله انسانها در مدت زمانی بسیار کوتاه و در عین حال با هزینه های بسیار اندک صورت گیرد.

دکتر رونقی در تشریح این فناوری نوین گفت : به وسیله ترکیب بندی و خودکار ساختن فرآیند نمونه برداریهای تخصصی بر این باور هستیم که ژنوم یک پستاندار را در مدت یک روز ارائه کنیم.

به گزارش مهر، تکنیک توالی بندی گرمایی روشی است که برای نخستین بار در جهان در دهه 90 میلادی از سوی دکتر رونقی و پل نیرین ارائه شد.

این تکنیک در حقیقت روشی از توالی بندی DNA (تشخیص ترتیب نوکلئوتیدها در DNA) است که در آن توالی بندی بر پایه اصول ترکیبی انجام می شود.