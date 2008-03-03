به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گزارش پشت صحنه برنامه "خودمونی" و ساخت فیلم "مهمانخانه‌ای در برف". درباره برگزیدگان اسکار هشتادم و چگونگی افتادن فیلم‌های اسکار به ورطه خشونت و نگاهی به فیلم‌های "جهنده" و "اسپایدرویک" در صفحه سینما جهان و مرور ساخت و سازهای فرهنگی هنری سال 86، معرفی هنر معاصر ایران در بلگراد، فروش 310 میلیونی 180 اثر هنری در هفت نگاه و گپی با سیف الله صمدیان در صفحه پایانی آمده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی حمید سمندریان. صف آرایی پنج فیلم برای مشخص شدن اکران نوروزی، ساخت شهر نمادین کنفوسیوس در چین، پایان دومین نمایشگاه هفت نگاه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"همشهری" در صفحه موسیقی می‌پردازد به گفتگو با افشین یداللهی و سیدمجتبی میرعبداللهی درباره ترانه‌ها و اشعار عاشورا و ترانه‌ای از یداللهی برای عاشورا. نگاهی به فیلم "سوئینی تاد: آرایشگر شیطان‌صفت خیابان فلیت" تیم برتن در صفحه سینما و پایان جشنواره نمایشنامه‌خوانی بدون برگزیده و رئیس، رقابت فیلم‌های کوتاه در جشنواره برزیل، ادامه تولید "مختارنامه"، گزارش فروش دومین هفت نگاه و اخبار کوتاه از رفیعی، ضابطی جهرمی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تولید فیلم "ستاره خضرا"، پایان تولید فیلم سینمایی "نیلوفر"، معرفی برگزیدگان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، 32 کارگاه در پرونده آموزشی سینمای جوان و حرف‌های عزت‌الله ضرغامی در همایش مدیران صدا و سیما. گفتگو با ریکاردو زیپولی عکاس ایتالیایی در صفحه تجسمی، گفتگو با برادران کوئن به بهانه اسکار در صفحه سینما و معرفی فیلم‌های نوروز شبکه دو و یادداشتی درباره "اخبار جوانه‌ها" در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به احتمال رونمایی از گنجینه یک میلیارد دلاری موزه هنرهای معاصر، موزه صبا در حال تخریب، گپی با سعدی افشار، گفتگو با دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهیان، روزانه، روزنامه‌های جهان و اخباری کوتاه از ادبیات و ...

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با حسن حسینی درباره ژانر اسلشر، مطلبی درباره سینمای وحشت و کوتاه درباره فیلم‌های جالو (زرد). رقابت مجموعه‌های طنز نوروز، معرفی برگزیدگان جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی، ساماندهی پخش موسیقی در رسانه ملی، مروری بر سینمای مستند ایران در سال 86 و معرفی گیزلا وارگا سینایی به عنوان چهره روز و کتاب کارگاه نمایش به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه سینما تئاتر می‌پردازد به نگاهی به فیلم سینمایی "غیرمنتظره"، نقد نمایش "غولتشن‌ها"، معرفی برندگان جایزه تمشک طلایی و آخرین ماه سال با بزرگان تئاتر در تئاتر شهر. معرفی برگزیدگان سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی، تغییر مدیریت بنیاد رودکی، انتخاب هیئت مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان، ساخت مستند بلند "سوزوکی به بهشت می‌رود"، خبری درباره فیلم "کتاب قانون" و پایان دومین نمایشگاه هفت نگاه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی درباره مایک لی، گفتگو با این کارگردان درباره فیلم "خوشبین" و یادداشتی بر تازه‌ترین فیلم این فیلمساز. گمانه‌زنی‌ها درباره فیلم‌های اکران نوروز 87، معرفی شماره جدید ماهنامه "فیلم"، وضعیت مبهم موزه ابوالحسن صبا، ساماندهی موسیقی در رادیو و تلویزیون و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.