سومین نمایشگاه گروهی عکاسان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سومین نمایشگاه گروهی عکاسان کردستان، شامگاه گذشته در محل نگارخانه ارشاد سنندج گشایش یافت.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در مراسم افتتاحیه اظهار داشت: در این نمایشگاه 52 قطعه عکس از 15 عکاس کردستانی به نمایش گذاشته شده است.

مسعود مراد سلیمی خاطرنشان کرد: موضوع عکس های به نمایش گذاشته شده آزاد بوده و چهار عکاس مهمان نیز از استانهای همجوار در این نمایش شرکت کرده اند.

وی برگزاری نمایشگاه های گروهی را امری پسندیده و حرکتی ارزشمند دانست و بیان داشت: نمایشگاه های گروهی زمینه لازم را جهت ایجاد تبادل نظر و بیان دیدگاه های مختلف عکاسان فراهم می آورد.

مراد سلیمی ادامه داد: تنوع سبک موضوع که خاص نمایشگاه های گروهی است، سبب توجه دقیق تر و عمیق تر عکاسان به موضوع های مختلف و افزایش دقت آنها در هنر عکاسی است که این امر به طور مسلم در افزایش تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه و گسترش هنر عکاسی در میان مردم موثر خواهد بود.

این نمایشگاه گروهی از 12 تا 17 اسفند ماه آماده پذیرای از علاقمندان و بازدیدکنندگان است.