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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۰۶

با کاروان درجه 2؛

هزینه اعزام زائران به عتبات از استان تهران 253 هزار تومان است

هزینه اعزام زائران به عتبات از استان تهران 253 هزار تومان است

معاون سازمان حج در امور عتبات عالیات سوریه و عراق گفت: بدلیل عدم وجود امنیت بین کربلا و بغداد امکان سفر هوایی برای زائران تا اطلاع ثانوی فراهم نیست.

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص سفر هوایی به عتبات عالیات افزود: صحبتهایی در این زمینه با مسئولان عراقی انجام شده اما متاسفانه بدلیل بحث امنیت بین کربلا و بغداد ، توافقات نهایی نشده است و به طور حتم تا پایان سال امکان سفر هوایی به عتبات عالیات فراهم نخواهد شد واین امر فعلا منتفی است.

وی درخصوص هزینه سفر به عتبات عالیات تاکید کرد: هزینه سفر از استانهای مختلف کمی متفاوت است.هزینه سفر از استان تهران با کاروان درجه 2 در حال حاضر 253 هزار و 600 تومان است و بجز این هزینه نباید هیچ مبلغ اضافی از زائران دریافت  شود.

معاون سازمان حج در امور عتبات عالیات سوریه و عراق ادامه داد: هزینه سفر با کاروان درجه 3 و یا 4 نیز حدود 10 هزار تومان کمتر از این مبلغ خواهد بود.

وی گفت: بیشترهزینه ای که از زائران دریافت می شود بابت هزینه اجاره اتوبوس است به همین دلیل براساس مسافت مبلغ دریافتی تغییر می کند.

اکبری تاکید کرد: چنانچه آژانسی بیش از مبلغ اعلام شده از زائران دریافت کند در این صورت این افراد به سازمان مراجعه و یا تماس بگیرند و ما بطور حتم حتی یک ریال پول اضافی پرداختی زائران را نیز به آنان باز می گردانیم.
کد مطلب 648722

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