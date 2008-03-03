هزینه اعزام زائران به عتبات از استان تهران 253 هزار تومان است

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر

درخصوص سفر هوایی به عتبات عالیات افزود: صحبتهایی در این زمینه با مسئولان عراقی انجام شده اما متاسفانه بدلیل بحث امنیت بین کربلا و بغداد ، توافقات نهایی نشده است و به طور حتم تا پایان سال امکان سفر هوایی به عتبات عالیات فراهم نخواهد شد واین امر فعلا منتفی است.

وی درخصوص هزینه سفر به عتبات عالیات تاکید کرد: هزینه سفر از استانهای مختلف کمی متفاوت است.هزینه سفر از استان تهران با کاروان درجه 2 در حال حاضر 253 هزار و 600 تومان است و بجز این هزینه نباید هیچ مبلغ اضافی از زائران دریافت شود.

معاون سازمان حج در امور عتبات عالیات سوریه و عراق ادامه داد: هزینه سفر با کاروان درجه 3 و یا 4 نیز حدود 10 هزار تومان کمتر از این مبلغ خواهد بود.

وی گفت: بیشترهزینه ای که از زائران دریافت می شود بابت هزینه اجاره اتوبوس است به همین دلیل براساس مسافت مبلغ دریافتی تغییر می کند.

اکبری تاکید کرد: چنانچه آژانسی بیش از مبلغ اعلام شده از زائران دریافت کند در این صورت این افراد به سازمان مراجعه و یا تماس بگیرند و ما بطور حتم حتی یک ریال پول اضافی پرداختی زائران را نیز به آنان باز می گردانیم.