عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی؛ شاید 200 هزار تومان، شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت عیدی بازنشستگان همواره با وعده وعید هایی همراه بوده است و آنان هر سال تا زمان واریز عیدی ناچیز پایان سال لحظه شماری می‌کنند. پدر بزرگ و مادر بزرگ هایی که بی شک بیش از سایر اقشار جامعه به عیدی پایان سال نیازمندند و انتظار دارند حتی زودتر از کارکنان و شاغلان عیدی خود را دریافت کنند.

در حالی مسئولان سازمان تامین اجتماعی به دلایل نا مشخص هنوز در ارتباط با میزان دقیق عیدی بازنشستگان به توافق نرسیده اند که هنوز حتی زمان پرداخت آن نیز در هاله ای از ابهام است.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، در 5 اسفند ماه جاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی طی دو روز آینده خبر داده بود، اما باید گفت هنوز خبری از عیدی در حساب های بازنشستگان نیست.

غلام عباس کیانی در همان زمان نیز از میزان دقیق عیدی بازنشستگان اظهار بی اطلاعی کرده بود و این در حالی است که با وجود آنکه تنها 18 روز تا نوروز باقی مانده هنوز نیز کسی در سازمان تامین اجتماعی از زمان و میزان دقیق عیدی بازنشستگان اطلاعی ندارد.

در حالی هنوز اما و اگر و شایدها در مورد عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی پا برجاست که رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر وعده داد که در نهایت طی 2 الی 3 روز آینده عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به حساب آنان واریز می شود.

علی اکبر خبازها در ارتباط با میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ممکن است عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال بیش از 200 هزار تومان باشد اما این امر هنوز تایید نشده است.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی همچنین از پرداخت بن معیشتی بازنشستگان (75 هزار تومان) همراه با عیدی خبر داد.