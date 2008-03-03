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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۴۹

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اسرائیل می خواهد وضعیتی را که حماس در غزه ایجاد کرد، اصلاح کند.

- منابع روسی اعلام کردند: اختلافات بین اوکراین و روسیه بر سر گاز همچنان به قوت خود باقی است.

- امارات از جامعه بین المللی خواست برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه تدابیر قطعی اتخاذ کند.

- به دنبال حملات هوایی صبح امروز بالگردهای رژیم صهیونیستی علیه غزه دست کم 4 فلسطینی به شهادت رسیدند.

- نخست وزیر ویتنام از امروز سفر یک هفته ای خود را به کشورهای انگلیس، ایرلند و آلمان با هدف افزایش روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا آغاز کرد.

- "عبدالله واد "رئیس جمهوری سنگال اعلام کرد: در تاریخ 12 مارس میزبان روسای جمهوری چاد و سودان با هدف برقراری صلح بین دو کشور خواهد بود.

- براساس شمارش 90 درصد از آراء انتخابات ریاست جمهوری روسیه "دیمتری مددوف" با کسب 70 درصد از آراء پیروز قاطع این انتخابات شد.

- نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی درباره مسئله ایران و جلوگیری از اعمال تحریم های جدید علیه تهران از امروز در وین آغاز می شود.

- شورای اروپا بعد از اعلام حالت فوق العاده در ارمنستان از این کشور خواستار ارائه توضیحاتی شد.

- جاسم الخرافی رئیس پارلمان کویت از کشورهای عربی خواست برای توقف تجاوزات رژیم اسرائیل علیه غزه دست به اقدامی بزنند.

کد مطلب 648726

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