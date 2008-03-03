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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۴

نمایشگاه عکس "گلها وحشی نیستند" در رشت گشایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکسی با عنوان "گلها وحشی نیستند" به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در رشت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این نمایشگاه سومین نمایشگاه انفرادی عکس هنرمند عکاس و فیلمبردار گیلانی" احمد نصیری" است که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) در رشت برگزار می شود.

این نمایشگاه شامل 50 قطعه عکس رنگی ازطبیعت زیبای گیلان به مدت شش روز در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) به معرض نمایش گذاشته شده است.

علاقمندان برای بازدید ازنمایشگاه می توانند صبحها ازساعت 9 تا 12و عصرها ازساعت 16 تا 19 به مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) مراجعه کنند.

"احمد نصیری" سابقه فعالیت در لابراتوار چاپ عکس رنگی، عکاسی سینمایی، همکاری با سینمایی جوان رشت و صدا برداری و نورپردازی دارد.

کد مطلب 648728

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