جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / مدعی تازه از ایتالیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول گلزنان لیگ های معتبر اروپایی کماکان کریستیانو رونالدو با 21 گل زده صدرنشین است و به دنبال خود لوئیز فابیانو مهاجم برزیلی سویا و امانوئل آدبایور مهاجم توگوئی آرسنال را می بیند که در فصل جاری 19 گل به ثمر رسانده اند.
جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی به شرح زیر است :
* لالیگا اسپانیا :
19 گل
لوئیز فابیانو (سویا)
14 گل
دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا)
12 گل
رودفان نیستلروی (رئال مادرید)، رائول گونزالز (رئال مادرید)، جوزبا لیورنتینی (والادولید)، دانیل گونزالز(رئال مایورکا) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)
11 گل
نیهات قهوه چی (ویا رئال)، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا) و دیه گو فورلان (ویارئال)
10 گل
رائول تامادو (اسپانیول)، جوزپه روسی (ویارئال)، روبینیو(رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا) و لوئیز ادواردو ادو (رئال بتیس)
9 گل
لیونل مسی و ساموئل اتوئو (بارسلونا)، فرناندز لوئیز گارسیا (اسپانیول)، آلوارو نگردو (آلمریا) و ماریانو هوگو پاوونه (رئال بتیس)
8 گل
رونالدینیو (بارسلونا)
7 گل
ویکتور زاپاتا (والادولید)، دیوید ویا (والنسیا)، تیری هانری (بارسلونا)، خوان فرناندو آرانگو سانز (رئال مایورکا)، ریگا مصطفی (لوانته) و فرناندو لورنتینی (آتلتیک بیلبائو)
6 گل
فرناندو مورینتس (والنسیا)، ادواردو فرناندو گومز(اوساسونا)، ماکسی رودریگوئر(آتلتیکو مادرید)، وزلی اسنایدر (رئال مادرید)، سیناما پونگوله و کارلوس مارتینز(رکرتیوو اوئلوا)، آندرس گواردادو (دیپورتیوو لاکرونیا)، ریگا مصطفی (لوانته) و محمد تشیتی (ریسینگ سانتاندر)
* لیگ برتر انگلیس :
21 گل
کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)
19 گل
امانوئل آدبایور (آرسنال)
15 گل
فرناندو تورس (لیورپول)
12 گل
بنیامین موارواری (پورتسموث) و رابی کین (تاتنهام)
11 گل
نیکلاس آنلکا (چلسی)، کارلوس ته وز (منچستریونایتد) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)
10 گل
دیمیتار برباتوف (تاتنهام)
9 گل
یاکوبو آیگبنی (اورتون)، استیون جرارد (لیورپول) و جان کارو (آستون ویلا)
8 گل
دیو کیتسون (ریدینگ)، وین رونی (منچستریونایتد) و بندیک مک کارتی (بلکبرن)
7 گل
مایکل فورسل (بیرمنگام سیتی)، مارکوس بنت (ویگان)، سسک فابرگاس (آرسنال) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا)
6 گل
اوبافمی مارتینز(نیوکاسل)، توماس روسیچکی (آرسنال)، تیم کاهیل (اورتون)، کلینت دمپسی (فولهام)، مارتین لارسن (آستون ویلا)، دیوید بنتلی (بلکبرن)، جولین لسکات ( اورتون)، فرانک لمپارد (چلسی) و کوین نولان (بولتون)
* سری آ ایتالیا :
16 گل
مارکو بوریه لو (جنوا)
15 گل
دیوید ترزگه (یوونتوس)
14 گل
زلاتان ابراهیموویچ (اینتر) و آدریان موتو (فیورنتینا)
12 گل
فرانچسکو توتی (آاس رم)
11 گل
فرانچسکو تاوانو (لیورنو) و آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)
10 گل
خولیو کروز (اینتر) و کریستیانو دونی (آتلانتا)
9 گل
کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، گوران پاندف (لاتزیو)، آنتونیو دی ناتاله (اودینزه)، فابیو کوالیارلا (اودینزه) و آمائوری دی اولیویه را (پالرمو)
8 گل
کاکا (میلان)، مارسلو زالایتا (ناپولی)، ماسیمو ماکارونه (سیه نا) و توماسو روکی (لاتزیو)
7 گل
نیکولا آموروسو (رجینا)، آلبرتو جیلاردینو (آث میلان)، وینچنزو یاکوینتا (یوونتوس)، دیوید سوازو (اینترمیلان)، نیکولا پوتزی (امپولی) و آنتونیو کاسانو (سامپدوریا)
6 گل
آنتونیولانجلا و سرجیو فلوکاری (آتلانتا)، آلساندرو ماتری (کالیاری)، مارک هامسیک (ناپولی)، فابریزیو میکولی (پالرمو)، جیان پائولو پازینی (فیورنتینا)، آلساندرو مانسینی (آ اس رم) و آلساندرو روسینا (تورینو)
* بوندس لیگا آلمان :
13 گل
لوکا تونی (بایرن مونیخ)
11 گل
ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند) و ماریو گومژ (اشتوتگارت)
10 گل
میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)، ایویکا اولیچ (هامبورگ) و مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)
9 گل
میک هانکه (هانوفر)، رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن) و استانیسلاو سستاک (بوخوم)
8 گل
تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، مارکوس روزنبرگ (وردربرمن)، کوین کورانی (شالکه)، گرافیته (ولفسبورگ)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)، هوژتی (هانوفر) و آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)
7 گل
هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، ماناسه ایشاکو (دوئیسبورگ) و تاماس هاینال (کارلسروهه)
6 گل
انریکو کرن (هانزاروستوک)، استفان کیسلینگ (بایرلورکوزن)، مسیموویچ (نورنبرگ) و دیه گو فرناندو کلیموویچ (بورسیا دورتموند)
* لیگ فرانسه :
16 گل
کریم بنزما (لیون)
12 گل
مامادو نیانگ (مارسی)
11 گل
دیوید بلیون (بوردو) و تولیو دی ملو ( لومان)
10 گل
جان الماندر (تولوز)، با ته فیمبی گومیس (سنت اتین)، جبرئیل سیسه (مارسی) و دانیل نیکولا (اوسر)
9 گل
سیفی رافیک (لوران)، استیو ساویدان (والنسین) و باکاری کانه (نیس)
8 گل
فرناندو کاوناگی و ویندیل جرالدو (بوردو)
7 گل
جونینیو (لیون)، واسون رنتیه را (استراسبورگ)، فردریک پیخونه و جرمی منز (موناکو)
6 گل
کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، جان آدل (والنسین)، اولیور مونترابیو (لانس)، یوان گوفران (کان)، آمارا دیانه (پاریسن ژرمن) و میکول ایردینگ (سوشو)
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