جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / مدعی تازه از ایتالیا آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول گلزنان لیگ های معتبر اروپایی کماکان کریستیانو رونالدو با 21 گل زده صدرنشین است و به دنبال خود لوئیز فابیانو مهاجم برزیلی سویا و امانوئل آدبایور مهاجم توگوئی آرسنال را می بیند که در فصل جاری 19 گل به ثمر رسانده اند.

جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی به شرح زیر است :

* لالیگا اسپانیا :

19 گل

لوئیز فابیانو (سویا)

14 گل

دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا)

12 گل

رودفان نیستلروی (رئال مادرید)، رائول گونزالز (رئال مادرید)، جوزبا لیورنتینی (والادولید)، دانیل گونزالز(رئال مایورکا) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)

11 گل

نیهات قهوه چی (ویا رئال)، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا) و دیه گو فورلان (ویارئال)

10 گل

رائول تامادو (اسپانیول)، جوزپه روسی (ویارئال)، روبینیو(رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا) و لوئیز ادواردو ادو (رئال بتیس)

9 گل

لیونل مسی و ساموئل اتوئو (بارسلونا)، فرناندز لوئیز گارسیا (اسپانیول)، آلوارو نگردو (آلمریا) و ماریانو هوگو پاوونه (رئال بتیس)

8 گل

رونالدینیو (بارسلونا)

7 گل

ویکتور زاپاتا (والادولید)، دیوید ویا (والنسیا)، تیری هانری (بارسلونا)، خوان فرناندو آرانگو سانز (رئال مایورکا)، ریگا مصطفی (لوانته) و فرناندو لورنتینی (آتلتیک بیلبائو)

6 گل

فرناندو مورینتس (والنسیا)، ادواردو فرناندو گومز(اوساسونا)، ماکسی رودریگوئر(آتلتیکو مادرید)، وزلی اسنایدر (رئال مادرید)، سیناما پونگوله و کارلوس مارتینز(رکرتیوو اوئلوا)، آندرس گواردادو (دیپورتیوو لاکرونیا)، ریگا مصطفی (لوانته) و محمد تشیتی (ریسینگ سانتاندر)

* لیگ برتر انگلیس :

21 گل

کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)

19 گل

امانوئل آدبایور (آرسنال)

15 گل

فرناندو تورس (لیورپول)

12 گل

بنیامین موارواری (پورتسموث) و رابی کین (تاتنهام)

11 گل

نیکلاس آنلکا (چلسی)، کارلوس ته وز (منچستریونایتد) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)

10 گل

دیمیتار برباتوف (تاتنهام)

9 گل

یاکوبو آیگبنی (اورتون)، استیون جرارد (لیورپول) و جان کارو (آستون ویلا)

8 گل

دیو کیتسون (ریدینگ)، وین رونی (منچستریونایتد) و بندیک مک کارتی (بلکبرن)

7 گل

مایکل فورسل (بیرمنگام سیتی)، مارکوس بنت (ویگان)، سسک فابرگاس (آرسنال) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا)

6 گل

اوبافمی مارتینز(نیوکاسل)، توماس روسیچکی (آرسنال)، تیم کاهیل (اورتون)، کلینت دمپسی (فولهام)، مارتین لارسن (آستون ویلا)، دیوید بنتلی (بلکبرن)، جولین لسکات ( اورتون)، فرانک لمپارد (چلسی) و کوین نولان (بولتون)

* سری آ ایتالیا :

16 گل

مارکو بوریه لو (جنوا)

15 گل

دیوید ترزگه (یوونتوس)

14 گل

زلاتان ابراهیموویچ (اینتر) و آدریان موتو (فیورنتینا)

12 گل

فرانچسکو توتی (آاس رم)

11 گل

فرانچسکو تاوانو (لیورنو) و آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)

10 گل

خولیو کروز (اینتر) و کریستیانو دونی (آتلانتا)

9 گل

کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، گوران پاندف (لاتزیو)، آنتونیو دی ناتاله (اودینزه)، فابیو کوالیارلا (اودینزه) و آمائوری دی اولیویه را (پالرمو)

8 گل

کاکا (میلان)، مارسلو زالایتا (ناپولی)، ماسیمو ماکارونه (سیه نا) و توماسو روکی (لاتزیو)

7 گل

نیکولا آموروسو (رجینا)، آلبرتو جیلاردینو (آث میلان)، وینچنزو یاکوینتا (یوونتوس)، دیوید سوازو (اینترمیلان)، نیکولا پوتزی (امپولی) و آنتونیو کاسانو (سامپدوریا)

6 گل

آنتونیولانجلا و سرجیو فلوکاری (آتلانتا)، آلساندرو ماتری (کالیاری)، مارک هامسیک (ناپولی)، فابریزیو میکولی (پالرمو)، جیان پائولو پازینی (فیورنتینا)، آلساندرو مانسینی (آ اس رم) و آلساندرو روسینا (تورینو)

* بوندس لیگا آلمان :

13 گل

لوکا تونی (بایرن مونیخ)

11 گل

ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند) و ماریو گومژ (اشتوتگارت)

10 گل

میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)، ایویکا اولیچ (هامبورگ) و مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)

9 گل

میک هانکه (هانوفر)، رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن) و استانیسلاو سستاک (بوخوم)

8 گل

تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، مارکوس روزنبرگ (وردربرمن)، کوین کورانی (شالکه)، گرافیته (ولفسبورگ)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)، هوژتی (هانوفر) و آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)

7 گل

هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، ماناسه ایشاکو (دوئیسبورگ) و تاماس هاینال (کارلسروهه)

6 گل

انریکو کرن (هانزاروستوک)، استفان کیسلینگ (بایرلورکوزن)، مسیموویچ (نورنبرگ) و دیه گو فرناندو کلیموویچ (بورسیا دورتموند)

* لیگ فرانسه :

16 گل

کریم بنزما (لیون)

12 گل

مامادو نیانگ (مارسی)

11 گل

دیوید بلیون (بوردو) و تولیو دی ملو ( لومان)

10 گل

جان الماندر (تولوز)، با ته فیمبی گومیس (سنت اتین)، جبرئیل سیسه (مارسی) و دانیل نیکولا (اوسر)

9 گل

سیفی رافیک (لوران)، استیو ساویدان (والنسین) و باکاری کانه (نیس)

8 گل

فرناندو کاوناگی و ویندیل جرالدو (بوردو)

7 گل

جونینیو (لیون)، واسون رنتیه را (استراسبورگ)، فردریک پیخونه و جرمی منز (موناکو)

6 گل

کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، جان آدل (والنسین)، اولیور مونترابیو (لانس)، یوان گوفران (کان)، آمارا دیانه (پاریسن ژرمن) و میکول ایردینگ (سوشو)