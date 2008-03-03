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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۸

جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / مدعی تازه از ایتالیا آمد

جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / مدعی تازه از ایتالیا آمد

مهمترین اتفاقات در جدول گلزنان پنج لیگ معتبر اروپایی صعود مارکو بوریه لو مهاجم جنوا به صدر جدول گلزنان ایتالیا بود که به هفته ها صدرنشینی ترزگه خاتمه داد و مدعی تازه کفش طلای فوتبال اروپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدول گلزنان لیگ های معتبر اروپایی کماکان کریستیانو رونالدو با 21 گل زده صدرنشین است و به دنبال خود لوئیز فابیانو مهاجم برزیلی سویا و امانوئل آدبایور مهاجم توگوئی آرسنال را می بیند که در فصل جاری 19 گل به ثمر رسانده اند.

جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی به شرح زیر است :

* لالیگا اسپانیا :
19 گل
لوئیز فابیانو (سویا)
14 گل
دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا)
12 گل
رودفان نیستلروی (رئال مادرید)، رائول گونزالز (رئال مادرید)، جوزبا لیورنتینی (والادولید)، دانیل گونزالز(رئال مایورکا) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید) 
11 گل 
نیهات قهوه چی (ویا رئال)، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا) و دیه گو فورلان (ویارئال) 
10 گل
رائول تامادو (اسپانیول)، جوزپه روسی (ویارئال)، روبینیو(رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا) و لوئیز ادواردو ادو (رئال بتیس)
9 گل 
لیونل مسی و ساموئل اتوئو (بارسلونا)، فرناندز لوئیز گارسیا (اسپانیول)، آلوارو نگردو (آلمریا) و ماریانو هوگو پاوونه (رئال بتیس)
8 گل 
رونالدینیو (بارسلونا)
7 گل 
ویکتور زاپاتا (والادولید)، دیوید ویا (والنسیا)، تیری هانری (بارسلونا)، خوان فرناندو آرانگو سانز (رئال مایورکا)، ریگا مصطفی (لوانته) و فرناندو لورنتینی (آتلتیک بیلبائو)
6 گل
فرناندو مورینتس (والنسیا)، ادواردو فرناندو گومز(اوساسونا)، ماکسی رودریگوئر(آتلتیکو مادرید)، وزلی اسنایدر (رئال مادرید)، سیناما پونگوله و کارلوس مارتینز(رکرتیوو اوئلوا)، آندرس گواردادو (دیپورتیوو لاکرونیا)، ریگا مصطفی (لوانته) و محمد تشیتی (ریسینگ سانتاندر)

* لیگ برتر انگلیس :
21 گل
کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)
19 گل 
امانوئل آدبایور (آرسنال)
15 گل
فرناندو تورس (لیورپول)
12 گل
بنیامین موارواری (پورتسموث) و رابی کین (تاتنهام) 
11 گل 
نیکلاس آنلکا (چلسی)، کارلوس ته وز (منچستریونایتد) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)
10 گل
دیمیتار برباتوف (تاتنهام)
9 گل
یاکوبو آیگبنی (اورتون)، استیون جرارد (لیورپول) و جان کارو (آستون ویلا)
8 گل 
دیو کیتسون (ریدینگ)، وین رونی (منچستریونایتد) و بندیک مک کارتی (بلکبرن) 
7 گل
مایکل فورسل (بیرمنگام سیتی)، مارکوس بنت (ویگان)، سسک فابرگاس (آرسنال) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا) 
6 گل
اوبافمی مارتینز(نیوکاسل)، توماس روسیچکی (آرسنال)، تیم کاهیل (اورتون)، کلینت دمپسی (فولهام)، مارتین لارسن (آستون ویلا)، دیوید بنتلی (بلکبرن)، جولین لسکات ( اورتون)، فرانک لمپارد (چلسی) و کوین نولان (بولتون)

* سری آ ایتالیا :
16 گل
مارکو بوریه لو (جنوا)
15 گل
دیوید ترزگه (یوونتوس)
14 گل 
زلاتان ابراهیموویچ (اینتر) و آدریان موتو (فیورنتینا)
12 گل
فرانچسکو توتی (آاس رم) 
11 گل 
فرانچسکو تاوانو (لیورنو) و آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)
10 گل
خولیو کروز (اینتر) و کریستیانو دونی (آتلانتا) 
9 گل
کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، گوران پاندف (لاتزیو)، آنتونیو دی ناتاله (اودینزه)، فابیو کوالیارلا (اودینزه) و آمائوری دی اولیویه را (پالرمو)
8 گل
کاکا (میلان)، مارسلو زالایتا (ناپولی)، ماسیمو ماکارونه (سیه نا) و توماسو روکی (لاتزیو)
7 گل 
نیکولا آموروسو (رجینا)، آلبرتو جیلاردینو (آث میلان)، وینچنزو یاکوینتا (یوونتوس)، دیوید سوازو (اینترمیلان)، نیکولا پوتزی (امپولی) و آنتونیو کاسانو (سامپدوریا)
6 گل 
آنتونیولانجلا و سرجیو فلوکاری (آتلانتا)، آلساندرو ماتری (کالیاری)، مارک هامسیک (ناپولی)، فابریزیو میکولی (پالرمو)، جیان پائولو پازینی (فیورنتینا)، آلساندرو مانسینی (آ اس رم) و آلساندرو روسینا (تورینو)

* بوندس لیگا آلمان :
13 گل
لوکا تونی (بایرن مونیخ)
11 گل 
ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند) و ماریو گومژ (اشتوتگارت)
10 گل
میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)، ایویکا اولیچ (هامبورگ) و مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)
9 گل 
میک هانکه (هانوفر)، رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن) و استانیسلاو سستاک (بوخوم)
8 گل 
تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، مارکوس روزنبرگ (وردربرمن)، کوین کورانی (شالکه)، گرافیته (ولفسبورگ)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)، هوژتی (هانوفر) و آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)
7 گل 
هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، ماناسه ایشاکو (دوئیسبورگ) و تاماس هاینال (کارلسروهه)
6 گل 
انریکو کرن (هانزاروستوک)، استفان کیسلینگ (بایرلورکوزن)، مسیموویچ (نورنبرگ) و دیه گو فرناندو کلیموویچ (بورسیا دورتموند)

* لیگ فرانسه :
16 گل
کریم بنزما (لیون)
12 گل
مامادو نیانگ (مارسی)  
11 گل
دیوید بلیون (بوردو) و تولیو دی ملو ( لومان)
10 گل
جان الماندر (تولوز)، با ته فیمبی گومیس (سنت اتین)، جبرئیل سیسه (مارسی) و دانیل نیکولا (اوسر)
9 گل
سیفی رافیک (لوران)، استیو ساویدان (والنسین) و باکاری کانه (نیس)
8 گل
فرناندو کاوناگی و ویندیل جرالدو (بوردو)
7 گل
جونینیو (لیون)، واسون رنتیه را (استراسبورگ)، فردریک پیخونه و جرمی منز (موناکو)
6 گل 
کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، جان آدل (والنسین)، اولیور مونترابیو (لانس)، یوان گوفران (کان)، آمارا دیانه (پاریسن ژرمن) و میکول ایردینگ (سوشو) 

کد مطلب 648729

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