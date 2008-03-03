آغاز ثبت نام دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام مقطع کارشناسی دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org تا 25 اسفند ماه ادامه دارد.

دکتر اصغر ابوالحسنی در این مورد به خبرنگار مهر گفت : آزمون تمام دوره های فراگیر دانشگاه پیام نوربرای تبدیل وضعیت از دانشپذیری به دانشجویی مرداد ماه سال آینده برگزار می شود و تمام پذیرفته شدگان از تمام تسهیلات ویژه دانشجویان از جمله معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

قائم مقام دانشگاه پیام نور افزود: هزینه های ثبت نام دوره های فراگیر در تمام مقاطع نسبت به سال گذشته کاهش داشته که این کاهش در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 10 درصد است. در دوره دکتری نیز هزینه ثبت نام یک ششم هزینه سال گذشته است.

ابوالحسنی افزود: هزینه ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی و کارشناسی ارشد امسال 45 هزار تومان خواهد بود که هزینه خدمات آموزشی در صورت در خواست دانشپذیر اخذ خواهد شد.

وی یادآور شد: امسال تمامی رشته های دوره های فراگیر به صورت چند بخشی و تجمیعی ارائه خواهد شد و ثبت نام دوره های کارشناسی فراگیر در 4 گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی انجام می گیرد.