نمایشگاه موسیقی یک قدم به جلو بود

هادی منتظری نوازنده کمانچه در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن موسیقی در سال 86 گفت : موسیقی در سال جاری نسبت به سالهای گذشته موفق عمل کرد و به نوعی موج تازه ای در حوزه فرهنگ و هنر به وجود آورد که در این بین برگزاری کنسرتهای زنجیره ای در فصل تابستان از جمله اتفاق های خوب بود ولی این حرکتها در سایه تداوم به نتایج مطلوب دست می یابد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : ناگفته نماند که برخی از مشکلات که ریشه در مسائل تاریخی دارد همچنان حل نشده باقی مانده و انگار قرارنیست مسائلی از این دست پایان یابد اما آنچه مسلم است میانگین تماشاگران کنسرتهای تابستانی در سال 86 به 100 هزار نفر هم نرسید که این تعداد جوابگوی نیازهای همه مخاطب ها نیست و تا زمانی که تلویزیون به تریبونی اثر گذار در جهت تقویت هنر موسیقی و حمایت از موسیقیدان ها و هنرمندان شایسته تبدیل نشود نمی توان کاری از پیش برد .

منتظری در ادامه افزرود : تلویزیون به عنوان رسانه ای ملی در جهت شناخت و آگاهی بخشی به قشر وسیعی از مخاطب می تواند مفید باشد ولی متاسفانه تا کنون اتفاق مثبتی در این زمینه نیافتاده است؛ چراکه انتظار داشتیم در سال 86 با تغییرات مثبتی که در سیستم مدیریتی و سازمانی مرکز موسیقی صدا وسیما رخ داده ، بازنگری درستی درچگونگی تولید و پخش آثار موسیقایی به وجود آید اما متاسفانه چنین نشد و شاهد پخش انواع موسیقی های بی هویت در طول سال بودیم.

این نوازنده کمانچه با اشاره به رسانه ای شدن معضلات هنر موسیقی در سال 86 گفت : یکی از رویدادهای مثبت در حوزه نقد موسیقی رسانه ای شدن معضلات این هنر بود به این معنا که برخی از رسانه ها مانند خبرگزاری مهر در سال جاری دو مبحث مهم مانند موسیقی زیرزمینی و نقش رسانه در اعتلای هنر موسیقی را با حضور کارشناسان مطرح کردند که طرح موضوعاتی از این دست به خودی خود مثبت است اما نتیجه این بحثها جزء با انجام فعالیتهای عملی نمی تواند به نتیجه برسد.