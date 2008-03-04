30 میلیون تومان اعتبار به ساماندهی معبد "داش کسن" اختصاص یافت

فرهنگ فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: مجموعه تاریخی داش کسن مرکب از ایوان ها، نقوش برجسته و محوطه های باستانی است که در جهات مختلف به ویژه نقش حجاری شده اژدها، منحصر به فرد و قابل توجه است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این اثر تاریخی، ساماندهی و بازسازی معبد داش کسن در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفته است.

فرخی همچنین اعتبار پیش بینی شده برای سال آینده را 200 میلیون تومان ریال عنوان کرد و افزود: سازمان میراث فرهنگی مصرانه در تلاش برای جذب این میزان اعتبار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان یادآور شد: حفاظت از این معبد از سالهای گذشته شروع شده است.

وی عنوان کرد: آثار به جای مانده در معبد داش کسن، این احتمال را قوت می بخشد که ایلخان مغول "ارغون" پیش از گرایش به دین اسلام، اقدام به ساخت این معبد کرده است.

فرخی عنوان کرد: تاثیر متقابل ایران و چین بر یکدیگر بیش از هر محل دیگری در این مکان مشهود است چنانچه تلفیق طرحهای اسلیمی و نقش اژدها این موضوع را نشان می دهد.

معبد داش کسن در نزدیکی شهر سلطانیه در مسیر این شهر به شهرستان قیدار قرار دارد.