به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه عراق عصر دیروز در محل اقامت دکتر احمدی نژاد دیدار و درباره مسایل فی مابین گفتگو و تبادل نظر کردند.

تعیین خطوط مرزی و علامت ‌گذاری جانمایی مرزها، زوار عتبات عالیات، گفتگوی ایران و آمریکا درباره عراق و اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی از جمله موضوعات مورد گفتگو در دیدار هوشیار زیباری و معاونانش با دکتر محمود احمدی نژاد بود.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در 50 سال اخیر تلاش‌های زیادی برای تخریب روابط برادرانه دو کشور صورت گرفته اما موفق نشدند و دیکتاتوری‌های ایران و عراق نیز در این راه ناکام ماندند.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید از حداکثر ظرفیت برای گسترش روابط و کمک به یکدیگر استفاده کنیم، گفت: ما باید در مجامع عمومی دنیا همواره در کنار هم باشیم تا حقی از هیچ ملتی ضایع نشود.

دکتر احمدی نژاد دیپلماسی صحیح را بر دو اصل شناخت محیط سیاسی و هدف‌گذاری درست استوار دانست و اظهارداشت: قدرت ‌های بزرگ رو به افول هستند و تدابیر آن ها در دنیا دیگر کارساز نیست و نمی‌توانند برای برون‌رفت از بحران راهکار ارائه دهند و به همین علت فقط زور خود را به صحنه آورده‌اند.

