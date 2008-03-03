آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است و این اثر ارزشمند دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده و ارتفاع بلندترین دیوار تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتی متر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنا به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

ورودی آن در جبهه شمالی و در برج جنوب غربی به عرض 10 متر و 20 سانتی متر و ارتفاع سه متر ساخته شده است و در ساخت این بنا از مصالحی چون خشت، آجر (قرمز و بزرگ)، ‌سنگ و ملات استفاده شده است.

از نکات قابل تامل در این بنای سترگ وجود چاه قلعه به عمق 42 متر در حیاط اول و گریزگاه اضطراری در حیاط دوم می توان اشاره کرد.

از زمان برپایی بنا در عهد ساسانی تا دوره های متاخر الحاقاتی به آن اضافه شده است (به خصوص در دوره صفوی و قاجار) و این اثر همان دژمعروف شاپورخواست است که در تاریخ ذکر شده است.

به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور این سلسله در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

از بدو شکل گیری این بنای عظیم و دیدنی تا به حال دارای کاربری های سیاسی، نظامی، خزانه سلطنتی، مقر حکومتی، پادگان نظامی، زندان سیاسی داشته است و اکنون نیز به عنوان موزه باستانشناسی، مردم شناسی و آزمایشگاه مرمت اشیا و چایخانه سنتی از آن استفاده می شود.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

استاندار لرستان در خصوص آزادسازی حریم این قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر اینکه آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک یک پروژه زمان بر است، اظهار داشت: آزادسازی حریم قلعه نیازمند دو بخش تامین اعتبارات و همکاری دستگاه ها و ارگان های ذیربط است.

سید حسین صابری با اشاره به تخریب بخشی از مغازه های اطراف قلعه به منظور آزادسازی قلعه فلک الافلاک، عنوان کرد: در اولین گام برای آزادسازی قلعه، بخشی از مغازه های اطراف قلعه که بعضی از آنها نیز مالکیت نداشتند را تخریب کرده ایم و ادامه تخریب مغازه ها نیازمند همکاری سایر مغازه داران این منطقه است.

وی با اشاره به اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار اولیه برای آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک، بیان داشت: برای آزادسازی کامل حریم قلعه نیازمند بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار هستیم.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک و ایجاد سایت گردشگری در این قلعه افزود: در بخشی از حریم قلعه موزه شهدا راه اندازی خواهد شد.

صابری با اشاره به اینکه آزادسازی حریم قلعه نیازمند همکاری سایر دستگاه های ذیربط است، ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبارات مورد نیاز، آزادسازی این بنای ارزشمند تاریخی تسریع یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز با اشاره به اینکه آزادسازی حریم فلعه فلک الافلاک یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان بوده است و هیئت وزیران و رئیس جمهور بر این مصوبه تاکید داشته اند، گفت: آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک به منظور حفظ این اثر ارزشمند تاریخی، ایجاد سایت گردشگری و تفریحی بی نظیر در منطقه و برپایی موزه های مختلف باستان شناسی، مردم شناسی و سکه های تاریخی لرستان انجام خواهد گرفت.

سیروس ابراهیمی با تاکید بر اینکه آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک یک پروسه مدت دار و نیازمند طی مراحل قانونی خود است، اظهار داشت: تاکنون 39 باب مغازه اطراف این قلعه خریداری و تخریب شده است.

وی یادآور شد: این تعداد مغازه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان از مالکان آن خریداری شده است.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین 500 میلیون تومان به کانون اصلاح و تربیت خرم آباد پرداخت شده است و اداره زندانهای استان متعهد شده است که تا پایان امسال نسبت به تخلیه این کانون اقدام کنند.

این مسئول با اشاره به توافق صورت گرفته با ارتش پیرامون خرید بخشی از املاک این ارگان که در اطراف قلعه قرار دارد خاطرنشان کرد: کار کارشناسی در این زمینه آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ساختمان اعیانی دانشگاه لرستان نیز خریداری شده است، بیان داشت: همچنین با نیروی مقاومت بسیج نیز رایزنیهایی برای تخلیه مکان پادگان امام حسین(ع) انجام شده است و قرار است با تامین زمین مورد نیاز این پادگان از اطراف حریم قلعه انتقال یابد.

وی همچنین از تصویب مصوبه مجلس شورای پیرامون اعطای اعتبارات از محل جابجایی اعتبارات ردیفهای موردی خبر داد و یادآور شد: با تصویب نمایندگان مجلس مبلغ 200 میلیارد ریال برای خرید حریم و ابنیه و اشیا با ارزش تاریخی با اولویت قلعه فلک الافلاک خرم آباد اختصاص داده شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به طرح استحکام بخشی لرزه ای قلعه فلک الافلاک اظهار داشت: با توجه به اتفاقی که در زلزله بم در مورد ارگ بم افتاد، ضرورت استحکام بخشی بناهای تارخی، خود را بیشتر نمایان می کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مطالعات این طرح انجام شده است، بیان داشت: طی امسال با صرف اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان فاز اول اجرایی عملیات استحکام بخشی قلعه انجام شد و امید می رود طی سه سال آینده این طرح به پایان برسد.