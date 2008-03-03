کشتارگاه صنعتی بجنورد بعد از 15 سال نیمه کاره مانده است

حیدرعلی ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این طرح که قرار بود حداکثر تا سال 80 به بهره برداری برسد با گذشت شش سال از زمان تعیین شده همچنان نیمه کاره است و اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی باید پاسخگوی تاخیر در تکمیل این طرح به مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری شورای شهر بجنورد در زمان استاندار سابق، وی قول تکمیل این پروژه با ظرفیت روزانه کشتار 500 دام سبک و 100 دام سنگین را تا پایان سال 86 داد.

رئیس شورای شهر بجنورد عنوان کرد: این در حالیست که این پروژه نیمه کاره رها شده و تاکنون نیز اقدام اساسی برای تکمیل آن پس از رفتن استاندار سابق از این استان از طریق دامپزشکی انجام نشده است.

ایزانلو یادآور شد: شورای شهر برای پیگیری تکمیل این طرح با سازمان دامپزشکی کشور نیز مکاتباتی را داشته که تاکنون به نتیجه نرسیده و در صورت عدم پاسخگویی از سوی این سازمان، شورای اسلامی در مورد این کم کاری به مردم گزارش خواهد داد.

وی بیان داشت: هم اکنون کشتار دام در مرکز استان خراسان شمالی در کشتارگاه سنتی و با نظارت دامپزشکی انجام می شود که این محل به دلیل تراکم کشتار نمی تواند پاسخگوی حجم زیاد نیاز مردم باشد.