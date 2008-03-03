تفکری در گفتگو با مهر: امسال 419 مجوز نشر قرآن صادر شد

حسن تفکری مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال گذشته 19 هزار و 663 جزء قرآن تصحیح شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از قرآنها دارای چند جزء است یا سوره انعام 1 جزء و نیم است و یا تنها برخی از سوره ها را در بر می گیرد، از این رو برای محاسبه از جزء استفاده می شود.

وی تعداد مجوزهای چاپ را 677 مجوز در شمارگان 11 میلیون و 426 هزار و 400 جلد اعلام و تصریح کرد: تعداد مجوزهای توزیع نیز 419 مجوز بوده که در 6 میلیون و 641 هزار و 700 منتشر شده اند .

مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تعداد غلطها از قرآنهای تصحیح شده را 14 هزار و 977 مورد عنوان کرد .

حسن تفکری در ادامه یاد آور شد: چاپ 75 هزار و 200 هزار جلد قرآن کریم از مستقل اقدامات دفتر بوده است که از این تعداد بیش از 50 درصد به صورت رایگان در مناطق محروم توزیع شد و بقیه زیر قیمت و یا به قیمت تمام شده در سطح کشور توزیع شدند.

مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم افزود: حدود 12 قرآن دیجیتالی ( شبیه واکمن) با توجه به سفارشاتی که داشتیم نیز توزیع شد.



