به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر مهدی مصطفوی امروز در اولین نشست "اسلام‌هراسی در غرب" از مجموعه نشستهای بررسی روابط اسلام و غرب ‌گفت: عواملی که موجب اسلام‌هراسی شده تنها در طرف مقابل نیست، برخی عوامل آن ناشی کاستی‌های درون جامعه‌ اسلامی است. مشکلاتی که باعث تحریک دیگران می‌شود، باید در بررسی‌های عمیق مشخص شود. چه بسا تندروی‌های جاهلانه و پایبندی به خرافات موجب بدبینی‌هایی شود .این عوامل باید در بررسی‌های کارشناسانه مورد نظر قرار گیرند.

مصطفوی در ادامه به مسئله اسلام‌هراسی در غرب و اهمیت آن در کشور اشاره کرد و افزود: اگر چه مسئله‌ اسلام‌هراسی در جهان امروز امر جدیدی نیست، اما نگاه‌های جدیدی به آن وجود دارد. از ابتدای ظهور اسلام مخالفت‌هایی با آن وجود داشته و در مراحل مختلف تاریخی هم با فراز و نشیب‌هایی این مخالفت‌ها در نقاط مختلف وجود داشته است.

مشاور رئیس جمهور گفت: امروز با توجه به شرایط نوینی که در عرصه فناوری اطلاعات ایجاد شده، اسلام‌هراسی را در گستره‌ وسیعی شاهد هستیم که این امر می‌طلبد ایران به طور فعال برای مقابله‌ با این پدیده اقدامات سنجیده‌ای را در دستور کارش قرار دهد.

مصطفوی گفت: از آنجا که یکی از وظایف مهم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در خارج از کشور و همچنین رصد کردن تحولات و مسائل فرهنگی و بین‌المللی در خارج از کشور است، ناگزیریم به صورت منظم تحولات فرهنگی و بین‌المللی را در مجامع علمی مورد بررسی قرار دهیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بررسیها و ارزیابی‌هایی که از درون تحقیقات حاصل می‌شود بتواند به این سازمان در برنامه‌های میان‌ مدت و بلند مدت کمک کند تا با پشتوانه‌های علمی توان تنظیم اهداف بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی – بین‌المللی را دارا باشد، گفت: امروز ما ناگزیر برای به روز کردن راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستیم و بر اساس این راهبردها این وظیفه را برعهده داریم که هماهنگی‌هایی بین تمام دستگاه‌های فرهنگی داشته باشیم.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمدجعفر علمی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: در قرون جدید شاهد رابطه فرهنگی بین اسلام و غرب هستیم که این ارتباط از ابتدای قرن 19 با حمله ناپلئون به مصر شروع شد و به دنبال آن تحول فرهنگی ایجاد شد که در جهان اسلام و غرب واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه بحث روابط اسلام و غرب موضوعی چند وجهی است که یکی از ابعاد آن را اسلام‌هراسی در غرب تشکیل می‌دهد، گفت: این مسئله یکی از مسائل مبتلابه ماست. در رابطه با اسلام‌هراسی باید گفت شاید این پدیده به معنای آن است که طرف‌های مقابل تخیلات و باورهای بیجایی از اسلام دارند که بر اساس آن دچار ترس از اسلام می‌شوند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه با اشاره به ریشه‌ تاریخی اسلام‌هراسی، تصریح کرد: این مسئله ریشه‌های فراوانی دارد از جمله آنکه نگاه تاریخی غربی‌ها نسبت به اسلام نگاه رقابتی مذهبی است. عامل دوم برخی جریانات فکری فرهنگی در میان مردم زمین در دوران روشنگری و بعد از آن است که در آن مردم با هر دینی غیر از اسلام بد بودند. عامل سوم در تلاش غرب برای اسلام‌هراسی بیداری اسلامی در جهان بود. غرب یک بار این مسئله را در دوره‌ امپراطوری عثمانی تجربه کرد که در آن دوره تمدن اسلامی حضور جدی داشت و در مقابل با تمدن غربی قرار گرفته بود که قرن‌ها غربی‌ها تلاش کردند تا این تمدن را از بین ببرند.

وی تصریح کرد: بیداری اسلامی و خودباوری اسلامی موجب شد که غرب برای مقابله با این بیداری به سمت ترویج تصاویر هراسناک از اسلام با دو هدف اغفال مسلمانان و توجیه افکار عمومی غرب حرکت کند که در اینجا نیاز به اسلام‌هراسی نیاز به حفظ رژیم اسرائیل، حمله به کشورهای اسلامی و توجیه الحان خشن آنهاست.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین درباره راهکارهای مقابله با اسلام‌هراسی گفت: اگر بخواهیم به سطح معقولی از روابط برسیم باید خود را آنطور که هستیم یعنی مدافع اسلام معقول، طرفدار آزادی و عزت معرفی کنیم و بگوییم ما معقول هستیم و می‌توانیم حرف‌های معقول را بشنویم. اگر فضا را باز نکنیم میدان به دست طرف مقابل می‌افتد.