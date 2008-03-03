به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه تحویل سال پنجشنبه اول فروردین از پنج صبح شروع می‌شود و تا اذان ظهر ادامه دارد. این برنامه شامل بخش‌هایی چون پخش مستقیم پیام نوروزی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، ارتباط مستقیم با مشهد، دعوت از ورزشکاران و هنرمندان، ارتباط با مراکز استان، پخش موسیقی‌های محلی و معرفی آئین و سنن نوروز اقوام است.

1300 دقیقه جنگ شاد نوروزی یکی دیگر از برنامه‌های نوروزی شبکه دو است. این برنامه دو مجری دارد که تاکنون حضور غلامحسین لطفی قطعی شده است. جنگ نوروزی هر روز از ساعت 30/19 به مدت 90 دقیقه از شبکه دو روی آنتن می‌رود و شامل بخش‌های نمایشی، پخش موسیقی مقامی، سنتی و پاپ است.

مجموعه "نشانی" به کارگردانی رامبد جوان و تهیه‌کنندگی مجید اوجی در ایام نوروز از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید شده و داستان دختری به نام لیلاست که در پی ورشکستگی شرکت عمه‌اش مجبور می‌شود از دبی به ایران سفر کند. او دنبال صندوقی است که عمه‌اش هنگام خروج از ایران آن را در خانه پنهان کرده بود.

نمایی از پشت صحنه مجموعه "نشانی"

آتنه فقیه نصیری، پرویز پورحسینی، برزو ارجمند، پروانه معصومی، فلورا سام، بهرام شاه‌محمدلو و کورش تهامی بازیگران این مجموعه هستند. جوان علاوه بر کارگردانی در "نشانی" بازی هم می‌کند. این مجموعه بر مبنای فیلمنامه‌ای از فلورا سام تولید می‌شود.

جشنواره فیلم‌های سینمایی شبکه دو از 28 اسفند شروع می‌شود و تا 13 فروردین ساعت 23 ادامه دارد. تاکنون پخش فیلم‌های "نقشه بازی"، "در راه خدا"، "قلبم را در وطنم دفن کن"، "هدف نامرئی"، "شب بخیر فرمانده"، "کودک"، "سریعترین سرخپوست دنیا"، "راکت"، "گانگستر آمریکایی"، "پرنده اسکاتلندی"، "فرزندان افتخار" و "پینگ پنگ" در این جشنواره قطعی شده است.

"رنگارنگ" یکی دیگر از برنامه‌های ویژه نوروز شبکه دو است که با اجرای بهمن هاشمی پخش می‌شود. گروه کودک و نوجوان شبکه دو برنامه‌هایی ویژه برای نوروز 87 تدارک دیده است. فیتیله‌ای‌ها هر روز یکساعت میهمان نوروز هستند. مجموعه ایرانی "سنجد و دوستان"، مجموعه‌های "قلعه زمان" و "بلینگی بیل" از دیگر برنامه‌های این گروه است.

همچنین پخش هفت فیلم خارجی همچون "میشی و غول آبی"، "عتیقه‌فروش قدیمی"، "موش سرآشپز"، "زنبور من باش"، "پرواز بر فراز جزیره"، "ماجراهای توتو" و "پلی به ترابیتیا" قطعی شده است.

برنامه "جهان‌نما" با محوریت تحولات سیاسی 86 در ایام نوروز هر روز ساعت 12 به مدت نیم ساعت از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. حسن نهضت تهیه‌کنندگی این برنامه را به عهده دارد.