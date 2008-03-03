  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۵۷

آزادی بیان نباید عاملی برای اهانت به ادیان باشد

آزادی بیان نباید عاملی برای اهانت به ادیان باشد

سازمان کنفرانس اسلامی طی بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه آزادی بیان نباید عاملی برای اهانت به ادیان باشد، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست همه کشورها را دعوت کند موضعی قاطع علیه اهانت به اسلام در رسانه‌های غربی اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سازمان کنفرانس اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با تمام توان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد را تشویق می کنیم همه کشورها را دعوت کند تا از اشاعه اهانت به اسلام و تصاویر موهن به اسلام با همه تدابیر قانونی جلوگیری و از ادامه این فعالیتهای تهاجمی با تکیه بر آزادی بیان ممانعت به عمل آورد.

طی بیانیه مذکور به انتشار کاریکاتورهای موهن به نبی اکرم (ص) از سوی روزنامه های دانمارکی اشاره و عنوان شده است: سازمان کنفرانس اسلامی به آزادی بیان اعتقاد دارد و آن را از واجبات می داند، اما نه اینکه به دیگران اهانت کرده و اعتقادات دیگران را زیر سؤال برد.

سازمان کنفرانس اسلامی در این بیانیه اعلام کرد: این فعالیتها علیه مسلمانان با اصول سازمان ملل متحد که سعی در اشاعه همزیستی مسالمت آمیز و صلح میان امتهای مختلف دارد در تعارض است.
 

کد مطلب 648748

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها