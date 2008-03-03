آزادی بیان نباید عاملی برای اهانت به ادیان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سازمان کنفرانس اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با تمام توان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد را تشویق می کنیم همه کشورها را دعوت کند تا از اشاعه اهانت به اسلام و تصاویر موهن به اسلام با همه تدابیر قانونی جلوگیری و از ادامه این فعالیتهای تهاجمی با تکیه بر آزادی بیان ممانعت به عمل آورد.

طی بیانیه مذکور به انتشار کاریکاتورهای موهن به نبی اکرم (ص) از سوی روزنامه های دانمارکی اشاره و عنوان شده است: سازمان کنفرانس اسلامی به آزادی بیان اعتقاد دارد و آن را از واجبات می داند، اما نه اینکه به دیگران اهانت کرده و اعتقادات دیگران را زیر سؤال برد.

سازمان کنفرانس اسلامی در این بیانیه اعلام کرد: این فعالیتها علیه مسلمانان با اصول سازمان ملل متحد که سعی در اشاعه همزیستی مسالمت آمیز و صلح میان امتهای مختلف دارد در تعارض است.



