تاکید رئیس جمهور بر آمادگی ایران در بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، دکتر محمود احمدی نژاد در پایان اولین روز از سفر دوروزه خود به عراق در دیدار رهبران و بزرگان شیعه عراق، با بیان اینکه کربلای معلی و نجف اشرف کانون هدایت مردم دنیا است، اظهارداشت : دلهای ملتها به سرعت متوجه این دو کانون خواهد شد و روزانه میلیونها نفر از عاشقان برای زیارت عتبات عالیات خواهند آمد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در زمان رژیم دیکتاتوری صدام نیز عشق به اهل بیت (ع) هر دو ملت ایران وعراق را از لحاظ عاطفی به یکدیگر نزدیک کرده بود، گفت: عشق و علاقه ملتها به یکدیگر را باید در عشق به اهل بیت (ع) جستجو کرد.