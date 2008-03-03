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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۴

تاکید رئیس جمهور بر آمادگی ایران در بازسازی عتبات عالیات

تاکید رئیس جمهور بر آمادگی ایران در بازسازی عتبات عالیات

رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: کربلای معلی و نجف اشرف آمال جان ماست و جمهوری اسلامی ایران آمادگی بازسازی عتبات عالیات را دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، دکتر محمود احمدی نژاد در پایان اولین روز از سفر دوروزه خود به عراق در دیدار رهبران و بزرگان شیعه عراق، با بیان اینکه کربلای معلی و نجف اشرف کانون هدایت مردم دنیا است، اظهارداشت : دلهای ملتها به سرعت متوجه این دو کانون خواهد شد و روزانه میلیونها نفر از عاشقان برای زیارت عتبات عالیات خواهند آمد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در زمان رژیم دیکتاتوری صدام نیز عشق به اهل بیت (ع) هر دو ملت ایران وعراق را از لحاظ عاطفی به یکدیگر نزدیک کرده بود، گفت: عشق و علاقه ملتها به یکدیگر را باید در عشق به اهل بیت (ع) جستجو کرد.

کد مطلب 648749

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