بازیگر برنده اسکار آمریکا را مسئول حادثه 11 سپتامبر دانست

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد گفتگوی یکسال پیش کوتیلار درباره حادثه یازدهم سپتامبر و انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک روز شنبه روی وبسایت فرانسوی Marianne2 قرار گرفت و تا حدودی جنجال‌برانگیز شد.





کوتیلار در صحنه‌ای از فیلم "زندگی به رنگ صورتی"

کوتیلار در این گفتگو با زیر سئوال بردن روایت دولت آمریکا درباره حادثه 11 سپتامبر و تاکید بر اینکه این حادثه نمونه‌ای از تحریف حقایق است، گفت: "تصور می‌کنم در چند مورد به ما دروغ گفته‌اند. ما برج‌های دیگر هم دیده‌ایم که هواپیما با آنها برخورد کرده و آتش گرفته‌اند، اما این طور نبوده که متلاشی شوند. برجی در اسپانیا بود که 24 ساعت در آتش سوخت، اما فرونریخت. اما در نیویورک در چند دقیقه همه چیز از هم پاشید."

گفتگوی بازیگر 32 ساله یکسال پیش در برنامه Paris Premiere ـ Paris Derniere پخش شد که آن زمان چندان واکنش ایجاد نکرد، اما کوتیلار با دریافت جایزه اسکار زیر ذره‌بین قرار گرفته و به نظر می‌رسد با این گفته‌ها ماه عسل او با هالیوود به پایان برسد.

صحبت‌های کوتیلار در وبسایت Marianne2 به سرعت در سایت‌های اینترنتی پخش شد و حتی روزنامه ساندی میل آن را منتشر کرد. او در این گفتگو از مرکز تجارت جهانی به عنوان یک مکان بسیار قدیمی یاد کرد که هزینه مدرنیزه کردن آن بسیار بیشتر از بازسازی آن بود. کوتیلار حتی فرود آمدن روی کره ماه را در سال 1969 زیر سئوال برد و گفت: "آیا انسان واقعا می‌تواند روی ماه راه برود؟ در این باره خیلی فیلم مستند دیده‌ام و اصلا نمی‌توانم چیزی را که گفتند باور کنم."

ونسان تولدانو، وکیل کوتیلار به خبرگزاری فرانسه گفت او به هیچ عنوان قصد نداشته حملات 11 سپتامبر 2001 را زیر سئوال ببرد و از اینکه حرف‌های او چنین تعبیر شده متاسف است. کوتیلار اولین بازیگر تاریخ اسکار است که برای بازی در فیلم فرانسوی‌زبان اسکار گرفت، ضمن اینکه او اولین بازیگر فرانسوی است که از 1960 تاکنون در بخش اسکار بهترین بازیگر زن برنده شده است.

"زندگی به رنگ صورتی" ساخته الیور دان درباره ادیت پیاف (1963-1915) دختری از محله‌های فقیرنشین پاریس است که به یکی از معروفترین چهره‌های دنیای سرگرمی تبدیل شد. کوتیلار به زودی در درام جنایی "دشمنان مردم" به کارگردانی مایکل مان بازی می‌کند. او در این فیلم که بر مبنای کتاب "دشمنان مردم: بزرگترین موج جنایی آمریکا و تولد اف بی آی، 43-1933" ساخته می‌شود با جانی دپ و کریستین بیل همبازی است.

کوتیلار سال 2006 در فیلم "یک سال خوب" ریدلی اسکات کنار راسل کرو بازی کرد. "ماهی بزرگ" تیم برتن از دیگر فیلم‌های انگلیسی‌زبان اوست. ضمنا او قرار است در موزیکال "9" به کارگردانی راب مارشال با خاویر باردم، پنه‌لوپه کروز و سوفیا لورن همبازی شود که البته این پروژه به خاطر اعتصاب اخیر نویسندگان آمریکا به تعویق افتاد.