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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

با هدف محکومیت ترور؛

درخواست روزنامه‌نگاران عراق برای توقف یکروزه انتشار روزنامه‌ها

درخواست روزنامه‌نگاران عراق برای توقف یکروزه انتشار روزنامه‌ها

اتحادیه روزنامه نگاران عراق در واکنش به ترور رئیس این اتحادیه و با هدف محکوم کردن حملات تروریستی در این کشور، عصر دیروز در بیانیه ای از تمام روزنامه نگاران خواست که امروز (دوشنبه) از انتشار روزنامه هایشان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این اتحادیه همچنین از شبکه های تلویزیونی عراق خواست برنامه هایشان را با حاشیه ای سیاه رنگ - به نشانه عزا - پخش کنند.

اتحادیه روزنامه نگاران عراق در بیانیه اش هفت روز عزا در نمایندگی های مختلف خود در سراسر این کشور اعلام کرد و روز درگذشت شهاب التمیمی (27 فوریه) را نیز به عنوان "روز شهادت خانواده روزنامه نگاران عراق" نامید. بر این اساس هر ساله در این روز مراسمهای یادبودی برای او برپا خواهد شد.

با این وجود بیانیه اتحادیه مذکور موجب نارضایتی بسیاری از روزنامه نگاران عراقی شد و آنها در واکنش به این اعلامیه، آن را پاسخی ضروری و محکم به تروریستها تلقی نکردند ضمن اینکه عدم انتشار روزنامه ها را - حتی برای یک روز - توجیه پذیر ندانستنه و اعلام کردند روزنامه هایشان را چاپ می کنند.

"شهاب التمیمی" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق روز شنبه هفته گذشته مورد اصابت گلوله چند فرد مسلح قرار گرفت و چهارشنبه همان هفته در بیمارستانی در بغداد درگذشت.

انجمن دفاع از روزنامه نگاران چندی پیش در گزارش سالانه خود با بیان اینکه در سال 2007 میلادی 31 روزنامه نگار در عراق کشته شده اند، این کشور را ناامن ترین کشور حال حاضر جهان برای روزنامه نگاران معرفی کرد. بر اساس این گزارش عراق مدفن نیمی از روزنامه نگاران کشته شده در سال 2007 بود.

کد مطلب 648751

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