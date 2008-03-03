کشف علت فعال بودن ویروس آنفلوآنزا در زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مدتها بود که درباره چگونگی فعال بودن ویروس آنفلوآنزا در دوره های سرد سال متحیر بودند اما اکنون کشف کرده اند وجود لایه های چربی مانع از بین رفتن آنها و در عین حال تداوم حیاتشان خواهد شد.

دانشمندان آمریکایی دریافته اند ویروس آنفلوآنزا در فصول سرد سال همچون زمستان خود را در پوششی از ماده ای چرب قرار می دهد که موجب افزایش استقامت آن شده و آن را از دماهای سخت و سرد مصون نگاه می دارد.

به گفته دانشمندان این یافته می تواند توضیحی بر این حقیقت باشد که چرا فصل زمستان را فصل آنفلوآنزا عنوان می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، دانشمندان انستیتو ملی سلامت آمریکا کشف کردند این پوشش کره ای شکل با ذوب شدن در تارهای تنفسی به ویروس این اجازه را می دهد تا سلولها را آلوده کند.