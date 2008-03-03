معاون سلامت وزارت بهداشت از وجود هپاتیت E اطلاعی ندارد

دکتر ایرج خسرونیا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه معاون سلامت وزارت بهداشت در جریان خیلی از مسائل نیست.

وی به یک مورد اطلاع رسانی در زمینه شیوع بیماری وبا در کشور عراق و خطراتی که متوجه مناطق مرزی ایران بود (نیمه اول امسال)، اشاره کرد و افزود: وقتی بنده چنین هشداری دادم، با ارسال نامه ای از طرف مسئولان وزارت بهداشت مواجه شدم که حالت گلایه داشت.

خسرونیا در خصوص استناد معاون وزارت بهداشت به وجود هپاتیت E در کرمانشاه طی سالهای گذشته و عدم گزارش از شیوع آن در کشور، گفت: کار تحقیقاتی که در این زمینه طی 5/1 سال قبل صورت گرفته است مربوط به استان گلستان بوده و نمی توان منکر نتایج تحقیقات شد.

وی پنهان کاری چنین مواردی از بیماریهای خطرناک که سلامت مردم و جامعه را تهدید می کند، غیر منطقی دانست و افزود: متاسفانه وزارت بهداشت فقط بر روی بیماریهایی مانور می کند که دارو و درمان دارد.

به گزارش مهر، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، چندی پیش نسبت به خطرات هپاتیت E و مرگ و میرهای ناشی از آن در کشور هشدار داده بود که این خبر با موضع منفی معاون سلامت وزارت بهداشت در خصوص نبود هیچ موردی از بیماری، همراه بود.

در حالی که خسرونیا، معتقد است این نوع هپاتیت در تمام اقشار و سنین مختلف به صورت ناگهانی شیوع پیدا می ‌کند و در صورت ابتلای زنان باردار به ویژه در اواخر دهه سوم حاملگی، با 25 درصد مرگ و میر همراه خواهد بود.