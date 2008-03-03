پرداخت تسهیلات مسکن توسط صندوق مهر رضا

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل یسائی در یک نشست مطبوعاتی به تشریح عملکرد و ماموریتهای آینده صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت و گفت: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال، مسکن و پرداخت تسهیلات از ماموریتهای صندوق مهر رضا (ع) است، سال آینده با اولویت تسهیلات ازدواج و اشتغال کار را به پیش خواهیم برد.

مدیر عامل صندوق مهر رضا(ع)، اظهار داشت: قرار است از این پس تسهیلات اشتغال فقط از طریق سایت ثبت نامی که در این ارتباط راه اندازی شده، انجام پذیرد که با رویکرد کار آفرینان در بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: پراخت تسهیلات اشتغال در سال آینده با میانگین 50 میلیون ریال و حداقل 10میلیون تا حداکثر 30 میلیون ریال است.

یسائی خواستار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و کالا توسط بانکها تا روزهای پایانی سال شد و ابراز داشت: صندوق مهر رضا (ع) علاوه بر توانایی جمع آوری کمکهای بلاعوض مردم، برنامه جمع آوری سپرده های مردم به صورت مستقیم را در سال آینده دارد.

مدیر عامل صندوق مهر رضا(ع) بیان داشت: صندوق در سال 85 به 25 هزار و 463 نفر در بخش شهری، مبلغ 118 میلیارد تومان معادل 79 درصد از کل تسهیلات پرداخت کرده که این رقم در بخش روستایی به 7 هزار و 91 نفر و 31 میلیارد تومان معادل 21 درصد بوده است.

وی در ادامه تسهیلات پرداختی سالجاری را در حوزه اشتغال برای بخش شهری معادل 117 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ به 17 هزار و 607 نفر پرداخت شده و در بخش روستایی نیز مبلغ 130 میلیارد تومان به 27 هزار و 258 نفر پرداخت شده است.

یسائی از پرداخت تسهیلات ازدواج و خرید کالا به یک میلیون و 100 هزار نفر خبر داد و بیان داشت: صندوق توانست در خصوص فعالیتهای خود اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به صورت شفاف ارائه نماید.

مدیر عامل صندوق مهر رضا (ع) برنامه های اصلی صندوق در سال آینده را مربوط به حوزه های مسکن، ازدواج و جمع آوری سپرده های مردم به صورت مستقیم و افتتاح حساب نزد صندوق اعلام کرد.